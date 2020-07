Jerzy Stuhr trafił do szpitala - donosi Onet powołując się na przyjaciela aktora Jerzego Radziwiłowicza.

Jerzy Stuhr w studiu RMF FM / Jakub Rutka / RMF FM

Według ustaleń "Gazety Wyborczej" Jerzy Stuhr trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z podejrzeniem udaru mózgu. Trafił tam z Nowego Targu, gdzie spędzał weekend.



Aktor kilka lat temu przeszedł zawał serca. Dziewięć lat temu zmagał się z nowotworem krtani. Gdy wyzdrowiał, aktywnie zaczął pomagać innym pacjentom onkologicznym.

W październiku ubiegłego roku w rozmowie z Robertem Mazurkiem opowiadał o walce z chorobą.



Moje pierwsze pytanie było: to co robimy? - mówił. Wiedziałem, że trzeba zmobilizować część zdrową organizmu do walki - podkreślał Jerzy Stuhr.



Stuhr o walce z rakiem: Moje pierwsze pytanie było: to co robimy? Jakub Rutka / RMF FM

W ubiegłym roku zaangażował się w walkę ze smogiem w Polsce. Przed rozpoczęciem pandemii aktor przygotowywał się, by powrócić na deski teatru. 18 kwietnia Jerzy Stuhr obchodził 73. urodziny.



