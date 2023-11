Jennifer Lopez wraca do muzyki. Właśnie ogłosiła datę premiery nowej płyty. Album ukaże się 16 lutego. Równocześnie odbędzie się premiera filmu zatytułowanego tak jak płyta J Lo. "This Is Me... Now" trafi na platformę Amazon Prime. Ma być o karierze, ale też o życiu uczuciowym artystki.

Jennifer Lopez w 2022 roku ujawniła, że pracuje nad nowymi piosenkami i po długiej przerwie zamierza wydać kolejną płytę. Już wiemy, że album "This Is Me... Now" trafi do rąk fanów 16 lutego 2024 roku.

Ludzie myślą, że wiedzą wiele o tym, co mi się przydarzyło po drodze, o mężczyznach, z którymi byłam. Ale tak naprawdę nie mają pojęcia, mają błędne wyobrażenie. Jest jakaś część mnie, którą ukrywałam przed wszystkimi. Teraz czuję, że znalazłam się w takim miejscu w moim życiu, w którym mam coś do powiedzenia - mówiła J. Lo, zapowiadając nowy album w wywiadzie dla "Vogue".

Ponoć to szczęśliwa miłość skłoniła artystkę do tego, by po niemal dekadzie przerwy znów wejść do studia. Sam tytuł nawiązuje do wydanego w 2002 roku albumu "This Is Me... Then". Wtedy piosenkarka spotykała się z Benem Affleckiem i planowała z nim ślub. Wówczas się rozstali, ale po latach do siebie wrócili i płyta dostała dopisek "Now".

Jak pisze portal Deadline, na płycie Lopez znajdzie się 13 utworów. Pierwszym singlem zapowiadającym to wyczekiwane wydawnictwo będzie piosenka "Can't Get Enough", która ukaże się już 10 stycznia.

Jennifer Lopez ujawniła też w mediach społecznościowych, że w dniu premiery płyty na platformę Amazon Prime trafi film “This Is Me... Now: The Film". Produkcja, którą zrealizował Dave Meyers, według zapowiedzi ma być pełną muzyki, tańca i szczerych zwierzeń "wizualną opowieścią o życiu uczuciowym Lopez".