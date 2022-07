Aktor Ben Affleck i piosenkarka Jennifer Lopez są małżeństwem. Artystka potwierdziła tę informację w rozsyłanym do fanów newsletterze.

Jennifer Lopez i Ben Affleck na ubiegłorocznym festiwalu w Wenecji / Piovanotto Marco/ABACA / PAP/Abaca

Informację o ślubie gwiazdorskiej pary podawano początkowo w oparciu o wpis z dostępnych w sieci rejestrów Hrabstwa Clark, którego stolicą jest Las Vegas. To tam pojawiła się informacja, że Benjamin Geza Affleck i Jennifer Lynn Lopez zostali małżeństwem. Co ciekawe, artystka przyjęła nazwisko męża - urzędnicy zarejestrowali ją jako Jennifer Affleck.

Jak informuje m.in. "The Hollywood Reporter" , Jennifer Lopez opisała ceremonię ślubną w swoim newsletterze "On the JLo".

"Miłość jest piękna, miłość jest życzliwa. Okazuje się, że miłość jest też cierpliwa" - napisała Lopez, nawiązując do długiej historii jej związku z Affleckiem. Jak relacjonowała, para poleciała do Las Vegas, by tam w jednej z kaplic ślubnych powiedzieć sobie "tak". Lopez podkreśliła, że była to najlepsza noc w ich życiu. Zdradziła też, że jej suknią ślubną była kreacja "ze starego filmu".

Po ceremonii - mimo że kaplica była już zamknięta - parze pozwolono zrobić sobie zdjęcia pamiątkowe w różowym cadillacu - podobnym do słynnego auta, którego właścicielem był Elvis Presley.

"Miłość jest wspaniałą rzeczą. Może nawet najwspanialszą na świecie. Warto na nią czekać" - podsumowała wokalistka.

Affleck i Lopez mają w sumie piątkę dzieci z poprzednich związków. Po raz pierwszy zaręczyli się już w 2002 r. Jak przypomina "Deadline", planowali nawet ślub na wrzesień 2003 r., ale ostatecznie ich związek nie przetrwał. Para wróciła do siebie po latach i w kwietniu 2022 r. zaręczyła się ponownie.