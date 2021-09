Świat obiegły najnowsze zdjęcia Jennifer Lopez u boku Bena Afflecka. Jedna z najbardziej elektryzujących par Hollywood zawitała na festiwal filmowy w Wenecji. Na fotografiach uwieczniono, jak szczęśliwie zakochani płyną taksówką wodną.

Jennifer Lopez i Ben Affleck w taksówce wodnej / PAP/EPA/ETTORE FERRARI /

Wszystko wskazuje na to, że uczucie Bena Afflecka i Jennifer Lopez kwitnie. Tuż po przybyciu do włoskiego miasta para - czule objęta - wsiadła do taksówki wodnej. Tym romantycznym środkiem lokomocji Affleck i Lopez udali się do jednego z weneckich hoteli. Ich podróż śledził tłum fotoreporterów.

Jutro para pojawi się na czerwonym dywanie. Jest to związane z premierą podczas festiwalu w Wenecji najnowszego filmu Ridleya Scotta "Ostatni pojedynek": współtwórcą scenariusza tego obrazu jest Affleck. To opowieść o zdradzie i zemście rozgrywająca się w scenerii czternastowiecznej Francji. W obsadzie są m.in. Adam Driver i Matt Damon - również współscenarzysta filmu i prywatnie przyjaciel Bena Afflecka.

Związek aktorki i piosenkarki z hollywodzkim aktorem budzi duże zainteresowanie mediów. Tym bardziej, że Jennifer Lopez i Ben Affleck wrócili do siebie po prawie dwóch dekadach - para była nawet zaręczona. Aktor oświadczył się pięknej i uzdolnionej Latynosce w listopadzie 2002 roku. Ślub miał odbyć się we wrześniu kolejnego roku, ale w ostatniej chwili został odwołany. Podobno to zbytnia ciekawość tabloidów przyczyniła się do rozpadu związku.

Później jeszcze wielokrotnie spekulowano, że artyści wrócili do siebie. Jennifer Lopez od czasu rozstania z Affleckiem była w dwóch poważnych związkach: wyszła za mąż za piosenkarza Marc'a Anthony'ego, a po rozwodzie z nim związała się i zaręczyła z baseballistą Alexem Rodriguezem. Z kolei Affleck w 2005 poślubił aktorkę Jennifer Garner, z którą ma trójkę dzieci. Para w 2018 roku wzięła jednak rozwód.

Informacja, że Lopez i Affleck znowu są razem pojawiła się kilka miesięcy temu. Parę - okrzykniętą przez fanów Bennifer 2.0 - widywano na wspólnych spacerach i wyjazdach. Wkrótce po tym piosenkarka rozwiała wszelkie wątpliwości: świętowała 52. urodziny w towarzystwie aktora i potwierdzając związek udostępniła z nim wspólne zdjęcie na Instagramie.