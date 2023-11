Organizatorzy plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku 2023 podjęli decyzję o usunięciu jednego ze słów z finałowej dwudziestki. Chodzi o "kys", którego znaczenie pochodzi od angielskiego "kill yourself" (dosłownie "zabij się").

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Organizatorzy plebiscytu wyjaśnili w opublikowanym komunikacie , że każde z nadesłanych zgłoszeń było analizowane przez jury i zespół doradczy nastolatków z Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wszystkie słowa w II etapie plebiscytu były rozpatrywane w połączeniu z definicjami nadesłanymi przez uczestników konkursu, w kontekście ich aktualnego użycia w slangu nastolatków. Zgodnie z definicją KYS to niedosłowne, czasem żartobliwe określenie oznaczające tyle, co "odczep się, ogarnij się" albo "zamknij się", kończące dyskusję. Popularne w grach wideo i na YouTube - wyjaśniono.

Po ogłoszeniu słów zakwalifikowanych do drugiego etapu pojawiły się sygnały, że "kys" jest negatywnie odbierane przez część osób ze względu na pochodzenie od angielskiego "kill yourself" - "zabij się". W tej sytuacji organizatorzy zdecydowali się na wycofanie słowa z finałowego etapu plebiscytu. W komunikacie podkreślono jednocześnie, że nadesłane w pierwszym etapie konkursu definicje nie wskazują na powszechne użycie słowa w takim znaczeniu.

Te słowa przeszły do finału plebiscytu

bambik (nieudacznik),

baza (uznanie dla czyjejś opinii),

bratku/ bruh (zwrot do kumpla),

cringe (coś żenującego),

delulu (oznacza osobę ogarniętą obsesją, zakochaną w swoim idolu/idolce),

drillowiec (podstawowym znaczeniu osoba interesująca się drillem, odmianą trapu),

fr (zazwyczaj występuje jako wyraz zgody, z ang. Naprawdę),

git (dobrze),

IMO (z ang. moim zdaniem),

lol (ang. lots of laugh - "dużo śmiechu"; niegdyś odnosił się do zaznaczania komizmu i żartu, obecnie coraz częściej występuje w wypowiedziach o czymś niespodziewanym, zaskakujących, nieodpowiednim i wcale nieśmiesznym),

NPC (niewyróżniająca się lub nieznana osoba),

odklejka (stan oderwania od rzeczywistości lub osoba, która nie rozumie, co się dzieje, jest nieobecna myślami, zachowuje się dziwnie lub głupkowato),

oporowo (bardzo, dużo, najmocniej, najlepiej, ale także intensywnie pracować, robić coś do końca),

rel (z ang. relatable; "możliwy do powiązania z tematem"; potwierdzenie tego, co mówił przedmówca; inaczej "czuję to samo" lub zgadzam się z tobą"),

rizz (kiedyś bajera),

side-eye (można skojarzyć z krzywym spojrzeniem),

sigma (określenie wywodzące się z manosfery i odnoszące się do mężczyzny niezależnego, intrygującego, pewnego siebie),

slay ("świetnie" lub określenie czegoś co robi wrażenie)

zgerypała (żartobliwy zrost wyrazowy oznaczający ocenę niedostateczną lub komentarz do fatalnej w skutkach decyzji).

Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku organizowany jest przez Wydawnictwo Naukowe PWN od 2016 roku. Jakie słowa zagoszczą na podium w tym roku, przekonamy się w na początku grudnia.

W zeszłym roku tytuł Młodzieżowego Słowa Roku zdobyła "Essa". Jest jak młodzież - różnorodna i niepoddająca się szablonowym definicjom, ale za to spontaniczna i ekstatycznie emocjonalna - argumentowała prof. Anna Wileczek, przewodnicząca jury plebiscytu.