Nie żyje Jack Sonni. Gitarzysta brytyjskiego zespołu Dire Straits zmarł w wieku 68 lat.

/ Shutterstock

Jack Sonni zmarł w środę, 30 sierpnia. Smutną wiadomość przekazał zespół Dire Straits Legacy na Facebooku.

"Nasz ukochany Jack zostawił pustkę w naszym sercu i duszy... Będziemy bardzo za tobą tęsknić, zawsze pozostaniesz z nami" - przekazali członkowie zespołu.

Nie poinformowano o przyczynie śmierci gitarzysty. W poniedziałek zespół przekazał jednak o problemach zdrowotnych Sonniego.

"Niestety Jack Sonni nie będzie mógł uczestniczyć w naszych kolejnych koncertach z powodu problemów zdrowotnych. Jack, zdrowiej szybko, czekamy na Ciebie!" - przekazali członkowie zespołu.

Jack Sonni urodził się 9 grudnia 1954 roku w USA. Marka i Davida Knopflerów, czyli współzałożycieli Dire Straits poznał pod koniec lat 70. w sklepie muzycznym, w którym pracował. Do zespołu dołączył w 1984 roku.

Wziął udział w sesji nagraniowej albumu "Brothers in Arms" oraz w trasie koncertowej promującej ten album.

Kilka lat później opuścił grupę, ponieważ urodziły mu się bliźniaczki.

Sonni nadal jednak zajmował się muzyką, powracając do założonego pod koniec lat 70. zespołu The Leisure Class. Dołączył także do projektu Dire Straits Legacy, zespołu założonego przez byłych członków Dire Straits.