Anna Ojer została ogłoszona Warszawianką Roku podczas gali finałowej konkursu. Tytuł Warszawianki Stulecia został przyznany Irenie Sendlerowej.

Janina Zgrzembska, córka Ireny Sendlerowej / Paweł Supernak / PAP



Konkurs na "Warszawiankę Roku" i "Warszawiankę Stulecia" został zorganizowany z okazji obchodzonego w tym roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz stulecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. Głosowanie odbywało się przez internet, swój głos oddać mógł każdy warszawiak i każda warszawianka. W głosowaniu wzięło udział ponad 20 tys. osób.



"Warszawianką Roku" została działaczka społeczna Anna Ojer - założycielka społeczności "SOS Mieszkańcy Wawra rodzicom z CZD (Centrum Zdrowia Dziecka)", której członkowie zajmują się pomocą dla rodziców dzieci przebywających w CZD - m.in. dostarczają koce, środki czystości, ubrania, a także organizują noclegi, robią zakupy, piorą i prasują. Zdaniem członków kapituły plebiscytu, zasługi Anny Ojer dla lokalnej społeczności są "nieocenione - w bezprecedensowy sposób łączy ludzi w czynieniu dobra, stając się wzorem dla nas wszystkich".



Odbierając nagrodę Anna Ojer powiedziała, że nie spodziewała się takiego wyróżnienia "spośród tylu wspaniałych kobiet". Podziękowała kapitule konkursowej, mieszkańcom Warszawy oraz swojej rodzinie.





Anna Ojer / Paweł Supernak / PAP

"Kochałaś Warszawę, Warszawa ci się odwdzięczyła"



"Warszawianką Stulecia" została Irena Sendlerowa - Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, dama Orderu Orła Białego i Orderu Uśmiechu, pielęgniarka podczas Powstania Warszawskiego. Organizatorka ewakuacji tysiąca dzieci z terenów getta warszawskiego podczas wojny. Po wojnie została naczelniczką Wydziału Opieki Społecznej, działała także w Lidze Kobiet, przewodniczyła komisjom ds. wdów i sierot oraz ds. zdrowia w Stołecznej Radzie Narodowej. Kapituła konkursowa oceniła dokonania Sendlerowej jako "dowód niewyobrażalnej odwagi, bohaterstwa, niezłomności ducha i najprawdziwszego dobra".



Córka Ireny Sendlerowej, Janina Zgrzembska, podczas odbierania nagrody powiedziała, że "wygrało człowieczeństwo". Dziękując za głosy oddane na mamę w konkursie podkreśliła, że "dobro lubi działać w ukryciu, nie lubi być na pierwszych stronach gazet". Mamo, słyszysz, widzisz. Kochałaś Warszawę, Warszawa ci się odwdzięczyła - dodała.





Gala plebiscytu "Warszawianka Roku" w stołecznym Teatrze Studio / Paweł Supernak / PAP



Wśród kandydatek do tytułu Warszawianki Roku były: działaczka społeczna Sylwia Chutnik, dziennikarka Agata Diduszko-Zalewska, liderka społeczności uchodźców w Warszawie Leyla Elsanova, Martyna Goździuk ze Stowarzyszenia Gwara Warszawska, aktorka i reżyserka Krystyna Janda, liderka ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji i wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet Dorota Łoboda, działaczka społeczna Anna Ojer, aktorka Maja Ostaszewska, architekt Natalia Szcześniak oraz harcerka Szarych Szeregów i uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska, która otrzymała także nominację do tytułu Warszawianki Stulecia.



Do tytułu Warszawianki Stulecia wyłonione zostały kandydatury: prekursorki ruchów feministycznych w Polsce Justyny Budzyńskiej-Tylickiej, żołnierza i majora Wojska Polskiego Wandy Gertz, pisarki Stefanii Grodzieńskiej, hematologa i współzałożycielki Społecznego Komitetu ds. AIDS Zofii Kuratowskiej, poetki Agnieszki Osieckiej, pielęgniarki podczas Powstania Warszawskiego, Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata Ireny Sendler, pierwszej w historii Sejmu kobiety na stanowisku wicemarszałka Haliny Skibniewskiej, laureatki nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie, aktorki Danuty Szaflarskiej.



(mn)