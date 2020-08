Jak smakuje ulubiony tort słynnej królowej francuskiej Marii Antoniny - która, jak głosi historia, jadła słodycze tylko rano i dzięki temu miała nie tyć? Przekonać na własnych kubkach smakowych będzie można się już w tym tygodniu. Ten smakołyk przygotowany według prawdziwej XVIII-wiecznej receptury pojawi się na III Festiwalu Kuchni Historycznej - Twierdza Smaków w Zamku Czocha na Dolnym Śląsku.

III Festiwal Kuchni Historycznej. Od królewskich deserów po żołnierskie jadło / materiały prasowe /

Ten tort jest zrobiony na bazie mąki bezglutenowej, dlatego że ta mąka musi być cięższa. Ta współczesna mąka jest za lekka. Na bazie prawdziwego oryginalnego olejku różanego, na cukrze pudrze - co daje mu taki pudrowy lekki smak. I do tego krem z prawdziwych pistacji. On jest różowo-kremowy, pyszny, ciężki. To jest smak, którego nie da się podrobić - mówiła Joanna Lamparska, współorganizatorka festiwalu.

III edycja festiwalu rozpocznie się już 14 sierpnia / materiały prasowe /

Uczta dla podniebienia, na której znajdziemy też m.in. czekoladowy tort królowej Anglii Elżbiety II, rusza w najbliższy piątek (14.08) i potrwa do niedzieli (16.08). Na słodkościach nie koniec. Festiwalowa kantyna zaproponuje historyczne wojskowych dania. Wśród nich jest bałkańska zupa jota - przypominająca kapuśniak czy bigos.

Pojawiła się w kontekście wojen bałkańskich na początku XX wieku, kiedy państwa bałkańskie prowadziły wojny przeciw Turcji. Jota przez stulecia była uważana za posiłek biedoty, posiłek bardzo prosty w przygotowaniu. To danie zostało urozmaicone na przestrzeni dziesięcioleci, stając się dobrym daniem jednogrankowym. Postanowiła to wykorzystać armia - mówił Piotr Kałuża, współorganizator festiwalu. Podstawowymi składnikami tej zupy są kiszona kapusta, wędzony boczek, ostra paprykowa kiełbasa, wędzona kiełbasa, ajvar lub pulpa pomidorowa, ziemniaki i oliwa z oliwek. Bardzo ważna jest fasola - wyliczał.

III Festiwal Kuchni Historycznej odbędzie się na Zamku Czocha / materiały prasowe /

Rozsmakować będzie można się na nim także w żeberkach w kapuście - o których zwykły żołnierz mógł raczej tylko pomarzyć... Jak się dowiedzieliśmy, podawano je oficerom.

Plakat zapowiadający III edycję festiwalu / materiały prasowe /