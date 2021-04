Legendarny zespół Guns N 'Roses wraca do Polski. W czerwcu 2022 roku zobaczymy go na PGE Narodowym w Warszawie. Tego wieczoru na scenie pojawi się także zdobywca nagrody Grammy, amerykański artysta Gary Clark Jr. To będzie noc, którą trudno będzie zapomnieć fanom rockowej muzyki.

Axl Rose podczas koncertu we Francji w 2018 roku / Moritz Thibaud/ABACA / PAP/Abaca

Od czasu wydania debiutanckiego albumu "Appetite for Destruction" w 1987 roku, Guns N 'Roses stał się jednym z największych zespołów rockowych w historii. Następnie wydali ambitny podwójny album "Use Your Illusion 1 & 2" (1991), który przyniósł im kolejne rzesze fanów. "Welcome To The Jungle", "Sweet Child o' Mine", "Paradise City", "Nightrain", "You Could Be Mine", "Patience", "Civil War", "Rocket Queen" i "November Rain"" - lista nieśmiertelnych klasyków jest długa!

Po reaktywacji w 2016 roku Guns N ’Roses wyprzedali wszystkie areny na całym świecie. W skład zespołu wchodzą: Axl Rose (wokal, fortepian), Duff McKagan (bas), Slash (gitara prowadząca), Dizzy Reed (klawisze), Richard Fortus (gitara rytmiczna), Frank Ferrer (perkusja) i Melissa Reese (klawisze).

/ materiały dystrybutora



Latem przyszłego roku ponownie odwiedzą Europę. 20 czerwca 2022 zagrają w Polsce - w Warszawie. To dwa lata później od planowanego koncertu w 2020 roku, który został odwołany z powodu pandemii koronawirusa.

Gunsów w Warszawie poprzedzać będzie Gary Clark Jr., amerykański wokalista i gitarzysta, laureat czterech nagród Grammy (trzy statuetki przyniosła mu ostatnia płyta "This Land" z 2020 r. i tytułowy utwór).

Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy rozpoczyna się w środę, 7 kwietnia o 10:00 i potrwa do piątku, 9 kwietnia do 9:00. Przedsprzedaż Ticketmaster rozpoczyna się w czwartek, 8 kwietnia o 10:00 i potrwa do piątku, 9 kwietnia do 10:00. Bilety trafią do sprzedaży ogólnej w piątek, 9 kwietnia o 10:00.