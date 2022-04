W wieku 80 lat zmarł znany francuski filmowiec i aktor Jacques Perrin. Szerszej publiczności był znany najlepiej z roli w słynnym dramacie "Cinema Paradiso”.

Jacques Perrin / YOAN VALAT / PAP/EPA

Jacques Perrin urodził się w 1941 roku w Paryżu. Całe życie zawodowe poświęcił kinu.

Na swoim koncie miał role w ponad 70 filmach. Występował zarówno we włoskich, jak i we francuskich produkcjach - w takich jak "Pan od muzyki", "Braterstwo wilków" i "Prawie człowiek". Za rolę w ostatnim z tych filmów zdobył w 1996 roku nagrodę na festiwalu w Wenecji. Często wcielał się w oficerów. W takiej roli można było go oglądać m.in. w "Plutonie 317", "Krabie doboszu" i "Honorze kapitana".

Kinomani zapewne znają go najbardziej z roli w słynnym, nagrodzonym Oscarem filmie "Cinema Paradiso" w reż. Giuseppe Tornatore. Wcielił się w dorosłą wersję głównego bohatera, Salvatore'a.

Perrin spełniał się także jako producent, scenarzysta i reżyser. Był laureatem dwóch Cezarów. Pierwszego zdobył w 1996 roku jako producent filmu "Mikrokosmos", a kolejnego w 2009 roku za najlepszy film dokumentany "Oceany".