14 września w dawnej fabryce tytoniu Tabacka Kulturfabrik w Koszycach odbędzie się premiera polsko-słowackiego projektu choreograficznego "Serce Fabryki". W sierpniu 2019 planowane są pokazy w Gdańsku w ramach festiwalu Solidarity of Arts. Artyści przygotowują spektakl taneczny, który próbuje uchwycić fenomen postindustrialnych przestrzeni w Europie Środkowej. "Tytułowe serce fabryki to energia i siła ludzi, którzy działali w tych przestrzeniach" - mówi w RMF FM Szymon Wróblewski z Instytutu Adama Mickiewicza, który opiekuje się projektem.

Stocznia Gdańska / John Cairns / Alamy Stock Photo / PAP/EPA

Kim są dzisiejsi robotnicy? Co mają wspólnego z pracownikami przedwojennej Tabacki w Koszycach i gdańskimi stoczniowcami? Czego pragną, za czym tęsknią? W jakim stopniu wykonywana praca wpływa na tożsamość, buduje lokalne społeczności i czy może je również burzyć? Na te pytania, w formie spektaklu tanecznego, spróbują odpowiedzieć twórcy projektu. Twórców projektu - jak opowiadał w RMF FM Szymon Wróblewski - interesuje to, w jaki sposób historia fabryk i pracujących w nich najpierw robotników, a potem aktywna obecność artystów, opowiada o roli jednostki wobec społeczności, a społeczności wobec globalnych procesów ekonomicznych odbywających się poza naszą wolą i naszym wpływem.

Wszystko zaczęło się od Stoczni Gdańskiej i to ona punktem wyjścia do pracy. Dla wielu jest symbolem zmian i walki o wolność, który na przełomie wieków stał się miejscem pracy i domem dla wielu artystów. Proces ten zachodzi obecnie w Koszycach, w dawnej fabryce tytoniu Tabacka, a obecnie Tabacka Kulturfabrik. Tytułowym "Sercem Fabryki" są ludzie zaangażowani w procesy produkcyjne, pracownicy dzięki którym zakład produkcyjny żyje. To oni przez lata wprawiali maszyny w ruch, nadawali niewidoczny, ale zawsze wyczuwalny puls fabryce. Po latach ich miejsce zajęli artyści, którzy kontynuują ich misję.

Premiera odbędzie się 14 września 2018 roku w centrum Tabacka w Koszycach. Kolejne prezentacje planowane są w Polsce, na Węgrzech i w Czechach. "Serce Fabryki" tworzą Rafał Dziemidok (choreografia) Ula Zerek (dramaturgia), Ewa Garniec (światło) oraz Adam Świtała (muzyka). Projekt jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego POLSKA 100, realizowanego w ramach programu "Niepodległa".