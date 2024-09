W Teatrze Muzycznym w Gdyni trwa gala zamknięcia 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Pierwsze statuetki zostały już rozdane. Sprawdźcie, do kogo trafiły!

Frederikke Hoffmeier - nagrodzona za muzykę do "Dziewczyny z igłą" / Adam Warżawa / PAP

Statuetka za najlepszą muzykę trafiła do Frederikke Hoffmeier - autorki muzyki do "Dziewczyny z igłą" Magnusa von Horna. Jagna Dobesz została nagrodzona ze scenografię do tego obrazu, a Michał Dymek - za zdjęcia.

Jagna Dobesz / Adam Warżawa / PAP

Nagroda publiczności trafiła do "Zielonej granicy" Agnieszki Holland. Wcześniej w kategorii "dźwięk" doceniono Romana Dymnego - za pracę przy tej produkcji.

Za najlepszego montażystę uznano Sebastiana Mialika ("Wrooklyn Zoo"). Łukasz M. Maciejewski i Marcin Koszałka zostali nagrodzeni za scenariusz do "Białej odwagi".

Mohammed Almughanni / Adam Warżawa / PAP

Nagroda za najlepszy film krótkometrażowy powędrowała do Mohammeda Almughanniego za film "Pomarańcza z Jaffy".

W jury Konkursu Głównego znaleźli się w tym roku: aktorka Małgorzata Zajączkowska (przewodnicząca), scenarzysta Marcin Ciastoń, producentka Marta Habior, reżyserska Anna Jadowska, reżyser David Ondricek, scenografka Ewa Skoczkowska oraz operator Piotr Śliskowski.

Obrazy z Konkursu Filmów Krótkometrażowych oceniali: Magdalena Łazarkiewicz (przewodnicząca), reżyserka Karolina Bielawska oraz montażysta Piotr Kmiecik.

W Jury Konkursu Perspektywy zasiedli: reżyser Janusz Zaorski (przewodniczący), producentka Maria Blicharska-Lacroix i reżyser, scenarzysta Maciej Bochniak. Z kolei producent Zbigniew Domagalski (przewodniczący), aktorka Magdalena Boczarska i reżyserka Aleksandra Terpińska wybiorą laureata nagrody za debiut reżyserski lub drugi film.