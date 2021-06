Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes ogłosili oficjalną listę filmów, które powalczą w tym roku o Złotą Palmę. Są wśród nich dzieła węgierskie, rosyjskie, marokańskie czy amerykańskie. Nie ma niestety żadnej polskiej produkcji.

Wes Anderson / HANS KLAUS TECHT / PAP/APA

Organizatorzy festiwalu ogłosili, że w tym roku w konkursie głównym pokazane zostaną nowe firmy Wesa Andersona, Sena Penna. Naniego Morettiego i Siergieja Łoźnicy. O Złotą Palmę powalczą też m.in. Asghar Farhadi, Sean Baker, Justin Kurzel, Bruno Dumont, Jacques Audiard i Joachim Trier.

Swoją premierę poza konkursem będzie miał w Cannes film dokumentalny Oliviera Stone'a o zabójstwie Johna Kennedy'ego. Obraz nosi tytuł "JFK Revisited: Through The Looking Glass". Filmem otwierającym festiwal będzie "Annette" w reżyserii Leosa Caraxa.



Organizatorzy festiwalu zasugerowali, że pandemia koronawirusa znajdzie swoje odbicie na ekranach - głównie w filmach pozakonkursowych. Pokazany zostanie m.in. film o terrorystach wywołujących epidemię.

Jodie Foster / IAN LANGSDON / PAP/EPA

Tegoroczna edycja festiwalu w Cannes odbędzie się w dniach od 6 do 17 lipca. Honorową Złotą Palmę otrzyma Jodie Foster, a obradom jury konkursu głównego przewodniczył będzie Spike Lee.