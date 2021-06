W podwarszawskich Szeligach trwają zdjęcia do filmu "Detektyw Bruno" w reżyserii Mariusza Paleja i Magdaleny Nieć. W obsadzie Iwo Rajski, Piotr Głowacki oraz Karolina Gruszka, a także Dorota Kolak, Ireneusz Czop i Edyta Jungowska.

W jednej z hal zbudowano dekoracje. Góra piasku z leżakiem i palmą, pokój w stylu retro, camper dla gwiazdy. Udają plan serialu. Ośmioletni Oskar jest wielkim fanem serialu "Detektyw Bruno". Chłopiec mieszka w rodzinnym domu dziecka. W dniu urodzin znajduje kopertę ze wskazówką do ostatniego, ukrytego przez jego rodziców, prezentu. Chce wynająć najlepszego jego zdaniem detektywa. Tyle, że ten z serialu to tak naprawdę sfrustrowany, wypalony, cyniczny i nielubiący dzieci aktor. W dodatku ma kryzys wizerunku. Oscara gra Iwo Rajski. Posłuchaj rozmowy z młodym aktorem:

Piotr Głowacki wciela się w postać tytułowego detektywa, a Karolina Gruszka gra jego asystentkę Hannę. Posłuchaj rozmowy z aktorami. O rolach, emocjach na planie, o tym, czy dzieci to wdzięczna kinowa publiczność i dlaczego w Polsce mamy tak mało dobrego kina dla najmłodszych.

Oskar

Osierocony przez oboje rodziców chłopczyk. Po tragicznych wydarzeniach przed czterema miesiącami trafił do rodzinnego domu dziecka i został tam otoczony opieką przez Ciocię i Wujka.

Oskar i jego rodzice byli wielkimi fanami serialu "Detektyw Bruno", chłopiec kolekcjonuje plakaty i wycinki prasowe ze swoim bohaterem, w przyszłości planuje też zostać prywatnym detektywem. Ma zdolności dedukcyjne, interesują go wszelkie ciekawostki, pilnie obserwuje otaczającą go rzeczywistość. Utrata rodziców sprawiła, że chętniej niż zwykle przenosi się w świat marzeń i serialowego bohatera traktuje jak prawdziwą postać.

Cechuje go odwaga i determinacja. Z dziecięcą naiwnością wierzy, że wystarczy chcieć, by osiągnąć każdy cel. W planowaniu jest precyzyjny i pomysłowy, w działaniu uroczy, niepohamowany i skuteczny. Marzy o tym, by nigdy więcej nikt nie zostawił. Chce być taki jak dzielny Detektyw Bruno.

Bruno

Facet o dwóch twarzach - serialowej, gdzie jest szarmancki, dowcipny, sprawny i szlachetny oraz prawdziwej: zarozumiały egoista, zblazowany, przyzwyczajony do swojego statusu i celebryckiego życia. Jest zamożny i prowadzi wygodne życie.

Głębsze emocje i refleksje skrywa głęboko, bo żyje w świecie, w którym liczą się pozory. Dlatego sam jest powierzchowny. Zapomniał o autentycznej radości - ma nieliczne wspomnienia z przeszłości, kiedy czuł się szczęśliwy jako dziecko, ale w dorosłym życiu to status materialny i sława są dla niego warunkiem zadowolenia. Nie sprawia jednak wrażenia zadowolonego. Unika odpowiedzialności, obawia się bliższych relacji z ludźmi, bo to oznacza dyskomfort.

Nieporadnie próbuje sobą zainteresować Hannę, do której ma słabość - dziwi go, że aktorka nie jest nim zainteresowana przez sam fakt, że jest znany i lubiany.

Hanna

Partnerka Bruna z planu serialu. Swój zawód traktuje poważnie, ceni angaż teatralny, w serialu gra tylko ze względu na finanse. Postać Inspektor Hanny stanowi odbicie jej prawdziwego charakteru: w życiu ważna jest prawda, sprawiedliwość i ochrona słabszych. Hanna, mimo statusu amantki, nie jest celebrytką, chroni swoje życie prywatne i kieruje się wysokimi standardami moralnymi.

Wymaga dużo od siebie i innych, szczególnie od Bruna, który ma swoje miejsce w jej sercu. Niestety tryb życia aktora wyklucza go z jej planów na przyszłość. Będąc samotną mamą 8-letniej dziewczynki, doskonale rozumie potrzebę Oskara i stara się tak doradzać Brunowi, by nie skrzywdzić chłopca. Skrycie dopinguje Brunowi, żeby okazał się człowiekiem godnym zaufania i aby udowodnił swą prawdziwą wartość.

Kino dla dzieci powstaje w Polsce bardzo rzadko, więc trzymamy kciuki za produkcję Mariusza Paleja i Magdaleny Nieć. Premiera w 2022 roku