Pokaz "My Salinger Year" Philippe'a Falardeau zainauguruje 20 lutego 70. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie. W obsadzie znalazły się m.in. Sigourney Weaver, nominowana do Oscara za rolę w "Gorylach we mgle" oraz Margaret Qualley, niedawno oglądaną w "Pewnego razu... w Hollywood".

