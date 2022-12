Film "IO" w reżyserii Jerzego Skolimowskiego znalazł się na skróconej oscarowej liście wśród produkcji z szansami na nominację do Oscarów.

Jerzy Skolimowski /FOTON/PAP /

Poznaliśmy skróconą listę 15 nominowanych tytułów, m.in w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy.

W najlepszej "15" znalazł się film "IO" w reżyserii Jerzego Skolimowskiego, którego głównym bohaterem jest osiołek. Autorami scenariusza są Ewa Piaskowska i Jerzy Skolimowski. Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek.

W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Sandra Drzymalska, Mateusz Kościukiewicz i Tomasz Organek. Film ma na koncie m.in nagrodę jury 75. festiwalu w Cannes.

Oscarowe nominacje poznamy 24 stycznia 2023 roku. A 95. gala wręczenia tych statuetek odbędzie się 12 marca 2023 r. w Hollywood.

Oscary po raz trzeci poprowadzi Jimmy Kimmel.

Filmy, które pozostały w rywalizacji z polskim "IO": "Argentyna, 1985" (Argentyna), "W gorsecie" (Austria), "Bliżej" (Belgia), "Return to Seoul" (Kambodża), "Saint Omer" (Francja), "Holy Spider" (Dania), "Na Zachodzie bez zmian" (Niemcy), "Last Film Show" (Indie), "The Quiet Girl" (Irlandia), "Bardo, fałszywa kronika garści prawd" (Meksyk), "Joyland" (Pakistan), "Turkusowa suknia" (Maroko), "Decision to Leave" (Korea Południowa) oraz "Cairo Conspiracy" (Szwecja).