Za nami drugi półfinał 67. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Reprezentanta Polski Blanka awansowała do finału! Z piosenką "Solo" zobaczymy ją ponownie w sobotę.

Blanka podczas występu w półfinale / Adam Vaughan / PAP

67. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji

W mediach społecznościowych pojawił się już fragment występu Blanki. Można go zobaczyć tutaj:

Eurowizja 2023. Kto w czwartek awansował do półfinału?

Oprócz Blanki do finału awansowało jeszcze 9 wykonawców z czwartkowego półfinału. Oto oni:

Albina & Familja Kelmendi - "Duje" (Albania)

Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"

Alika - "Bridges" (Estonia)

Gustaph - "Because Of You" (Belgia)

Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?" (Austria)

Monika Linkyte - "Stay" (Litwa)

Voyager - "Promise" (Australia)

Brunette - "Future Lover" (Armenia)

Joker Out - "Carpe Diem" (Słowenia)

W sobotnim finale wystąpi 26 wykonawców - dwudziestu, którzy zakwalifikowali się z dwóch koncertów półfinałowych oraz reprezentanci Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii oraz zeszłorocznego zwycięzcy, Ukrainy. Koncert finałowy w hali Liverpool Arena zacznie się o godz. 21 czasu polskiego.