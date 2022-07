70 lat temu urodził się Emilian Kamiński - popularny aktor teatralny, filmowy, serialowy i dubbingowy. Kamiński jest też założycielem i dyrektorem warszawskiego Teatru Kamienica. "Istnieją teatry prywatne, gdzie stoi człowiek, który chce koniecznie coś dla kultury polskiej zrobić. I moja "Kamienica" jest taka. Ja po prostu chcę pracować dla kultury i gdyby państwo bardziej mi pomogło, byłbym zadowolony" - mówił w 2019 r. w Porannej rozmowie w RMF FM.

Emilian Kamiński / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Emilian Kamiński urodził się 10 lipca 1952 r. Jest absolwentem warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, którą ukończył z wyróżnieniem w 1975 roku. Na scenie zadebiutował rolą Pawła w "Pierwszym dniu wolności" w reżyserii Tadeusza Łomnickiego w Teatrze na Woli.

W latach 1977-83 Kamiński trafił pod skrzydła Adama Hanuszkiewicza, ówczesnego dyrektora Teatru Narodowego. Grał tam w wielu spektaklach, często będących inscenizacją klasyki, w tym w sztukach Fredry, Słowackiego, Mickiewicza, Kochanowskiego, Dostojewskiego, Moliera, Boccaccia oraz Moniuszki.



Od 1983 roku na 13 lat Kamiński związał się z warszawskim Teatrem Ateneum, gdzie m.in. zadebiutował jako reżyser spektaklem "Słodkie miasto" Stephena Poliakoffa. Był pomysłodawcą oraz współreżyserem (wraz z Wojciechem Młynarskim) słynnego spektaklu "Brel" wg. piosenek Jacquesa Brela. Występował także gościnnie w warszawskich teatrach: Komedia, Rozmaitości, Powszechnym im. Zygmunta Hübnera, Muzycznym Roma, Studio Buffo. W 1997 roku powrócił do Teatru Narodowego. W stanie wojennym Kamiński był jednym z współtwórców oraz wykonawców Teatru Domowego.

"Teatr, który musi się starać o widza"

2015 r. - Emilian Kamiński (P) jako Jerzy Fryderyk Haendel i Maciej Miecznikowski (L) jako kamerdyner Schmidt, podczas próby medialnej spektaklu "Kolacja na cztery ręce" w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego, w warszawskim Teatrze Kamienica. / Tomasz Gzell / PAP

Emilian Kamiński jest założycielem i dyrektorem warszawskiego Teatru Kamienica, który został otwarty w 2009 r. Jest to teatr, który prowadzi moja fundacja. Teatr niezależny, teatr, który musi się starać o widza. Czyli, ja muszę bardzo dbać o repertuar, bardzo dbać o stosunek do widza, o to, żebym przeżył, drodzy państwo. Jeżeli mówimy o biznesie, to utrzymanie tego teatru to jest 300 tysięcy miesięcznie. Nie ma żartów, prawda? - mówił w 2019 r. w Porannej rozmowie w RMF FM. Dorobek filmowy Emiliana Kamińskiego to kilkadziesiąt ról znanych z dużego i małego ekranu. Olbrzymią popularność przyniosła mu rola malarza Jerzego w ekranizacji powieści Kornela Makuszyńskiego "Szaleństwa Panny Ewy" (1985). Dużą sympatię publiczności zdobył rolą Bociana w komediach Jacka Bromskiego "U Pana Boga w ogródku" i "U Pana Boga za miedzą". W ostatnich latach można go było oglądać również w takich serialach jak "Kryminalni", "M jak miłość", "Ranczo" czy "Młody Piłsudski".



Emilian Kamiński jest też aktorem dubbingowym. Użyczył głosu m.in. guźcowi Pumbie z "Króla lwa" czy tytułowemu bohaterowi bajki "Kot Tip Top". Możemy go też usłyszeć w filmach z serii "Toy Story".