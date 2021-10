Znany szwedzki raper 19-letni Einar został zastrzelony w nocy z czwartku na piątek w Sztokholmie. Artysta śpiewał o porachunkach mafijnych, broni i narkotykach. Jego utwory miały miliony odtworzeń na Spotify.

Einar podczas występu we wrześniu 2019 roku / HENRIK MONTGOMERY / PAP/EPA

Do zabójstwa doszło w luksusowej dzielnicy stolicy Szwecji Hammarby Sjoestad.

19-letni raper został trafiony kilkoma kulami w głowę i w klatkę piersiową. Zmarł na miejscu.

Policja poszukuje - jak przyznaje - więcej niż jednego sprawcę.

Według gazety "Expressen" sprawców było dwóch i byli zamaskowani. Tłem morderstwa mogły być porachunki grup przestępczych. Wcześniej pod kierunkiem Einara kierowane były groźby.

Einar czuł się zagrożony do tego stopnia, że - jak pisze "Aftonbladet" - zatrudnił ochroniarzy. Ci, jak twierdzi dziennik, mieli się wywodzić ze świata przestępczego. Wiedział, że za jego głowę wyznaczono cenę. Zmieniał miejsca zamieszkania, nocował u znajomych, w ostatnim czasie w hotelu.

Mimo to sprawcy wytropili go w Sztokholmie, oddali w jego kierunku kilka strzałów, co - jak opisuje szwedzka prasa - było czystą egzekucją.

W lipcu sąd w Sztokholmie skazał na 10 miesięcy więzienia rapera Somalijczyka Yasina Mahamouda, uznanego za jednego z liderów gangu Shottaz z owianej złą sławą dzielnicy Rinkeby. Artysta miał nakłonić do uprowadzenia dla okupu i pozbawienia wolności Einara, konkurenta na rynku hip-hopu.

Policja przyznaje, że Einar odmówił składania zeznań i nie współpracował z nią podczas dochodzenia.

Policja na miejscu zabójstwa Einara / HENRIK MONTGOMERY / PAP/EPA

Raper Einer - kim był

Einar to pseudonim artystyczny Nilsa Grönberga.

Raper, laureat nagrody Grammy, zadebiutował jako 16-latek, a jego utwory, w których śpiewał o wojnach gangów, miały miliony odtworzeń na platformie streamingowej Spotify.

Muzyk w teledyskach występował w ubraniach drogich marek oraz pozował z pistoletami, alkoholem i narkotykami.

Często podróżował za granicę. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych publikował zdjęcia z Dubaju, Amsterdamu i Hiszpanii.

Wideo youtube

Wideo youtube

Wideo youtube