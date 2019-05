Reprezentujący Holandię Duncan Laurence wygrał tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizja 2019. Zainteresowanie dziennikarzy wzbudził teledysk do jego piosenki. Niektórzy zarzucają Laurence’wi, że w filmie w scenie w basenie zastąpił go dubler. "To moja pupa" – zapewnił.

