Leonardo DiCaprio pokazał pierwszy kadr ze swojego nowego filmu "Killers of the Flower Moon". Adaptację powieści Davida Granna reżyseruje Martin Scorsese, a w obsadzie jest również Robert De Niro.

Scenariusz został zaadaptowany przez Erica Rotha. Laureat Oscara za scenariusz do "Forresta Gumpa" nazywa film Martina Scorsesego "ostatnim takim westernem".

W Polsce książka Granna "Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI" ukazała się nakładem wydawnictwa W.A.B. To historia chciwości, rasizmu i zbrodni. Dziennikarz magazynu "The New Yorker" i autor bestsellera "Zaginione miasto Z" ruszył tropem jednej z najbardziej wstrząsających zbrodni w amerykańskiej historii.

"Członkowie indiańskiego plemienia Osagów z terenów Oklahomy należeli w latach 20. XX wieku do najbogatszych ludzi świata. Dzięki odkryciu na ich terytorium złóż ropy naftowej jeździli limuzynami, kupowali luksusowe rezydencje i wysyłali dzieci do szkół w Europie. Nagle zaczęli ginąć w tajemniczych okolicznościach, jeden po drugim. Kiedy zaczęły ginąć również osoby próbujące wyjaśnić zagadkę, a ofiar było już ponad dwadzieścia, śledztwo przejęło świeżo utworzone FBI, trafiając na jeden z najmroczniejszych spisków w historii Stanów Zjednoczonych" - czytamy w opisie wydawnictwa.

Prace na planie trwają, film ma trafić na platformę AppleTV+. Budżet tej produkcji to 200 milionów dolarów.