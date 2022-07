"Diabeł ubiera się u Prady" jako musical

Musical "Diabeł ubiera się u Prady”" od 19 lipca wystawiany będzie na scenie. W jednym z teatrów w Chicago. Śpiewana i tańczona wersja przeboju kinowego z 2006 roku zapowiadana była już kilku lat, udało się dopiero teraz.

Za muzykę odpowiada Sir Elton John, za teksty Shaina Taub, a reżyserem jest Anna D. Shapiro, laureatka prestiżowej teatralnej nagrody Tony za reżyserię scenicznej wersji "Sierpnia w hrabstwie Osage". A autorką scenariusza do musicalu "Diabeł ubiera się u Prady" jest Kate Wetherhead, scenarzystka m.in. komediowego serialu internetowego "Submissions Only" o castingu do teatru na Broadwayu.

Musical pokazywany będzie w Nederlander Theatre w Chicago od 19 lipca do 21 sierpnia. Po Chicago ma trafić do musicalowej świątyni, czyli na nowojorski Broadway.

W roli demonicznej Mirandy Priestly - to ta postać, którą w filmie grała Meryl Streep - wystąpi doświadczona aktorka musicalowa Beth Leavel. Z kolei w postać jej asystentki Andrei "Andy", którą w filmie grała Anne Hathaway, wcieli się Taylor Iman Jones. Jones występowała m.in. w brodwayowskiej wersji "Dnia świstaka".



Bohaterką "The Devil Wears Prada: The Musical" jest Andy, ambitna młoda dziennikarka z Nowego Jorku, która dostaje pracę w prestiżowym czasopiśmie modowym. Chciała co prawda pisać ambitne treści, a zostaje asystentką Mirandy, która jest redaktorką naczelną ekskluzywnego kobiecego magazynu. Miranda trzęsie całym światem haute couture, a Andrea próbuje przetrwać pod jej rządami.