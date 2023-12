Burgess pochodził z Sydney, urodził się w 1946 roku. Najpierw był perkusistą w zespołach The Untamed i The Masters Apprentices.

W 1973 roku dołączył do zespołu AC/DC. Z grupą związany był przez niecały rok. Zagrał m.in. w debiutanckim singlu "Can I Sit Next to You, Girl", w którym zaśpiewał jeszcze Dave Evans. Burgess został wyrzucony z zespołu za rzekome pijaństwo na scenie. Muzyk twierdził jednak, że ktoś dosypał mu czegoś do drinka. Dopiero po odejściu Burgessa do AC/DC dołączył Bon Scott, z którym zespół odniósł największy sukces.

Wideo youtube

Do AC/DC perkusista powrócił jeszcze na krótko w 1975 roku. Później jego rolę przejął Phil Rudd.

W czasie swojej późniejszej muzycznej karierze Colin Burgess działał z grupami takimi jak His Majesty i Dead Singer Band.