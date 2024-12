Santana znów pojawi się w Polsce. Artysta ogłosił nowe daty światowej trasy koncertowej - Oneness Tour 2025. 9 czerwca wystąpi w Łodzi.

/ Materiały prasowe

Zdobywca nagród GRAMMY, gitarzysta Carlos Santana ogłosił, że wyrusza w światową trasę koncertową Oneness Tour w 2025 roku.

Na trasie Santana wykona najważniejsze i najbardziej znane utwory ze swojej pięćdziesięcioletniej kariery, w tym ulubione przez fanów hity z albumów takich jak: Abraxas, Woodstock, Supernatural i wielu innych.

Będzie go można zobaczyć między innymi w Budapeszcie, Berlinie, Paryżu czy Londynie.

Artysta pojawi się także w Polsce - 9 czerwca wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie - poinformował organizator koncertu Live Nation.

Przedsprzedaż biletów Ticketmaster rozpocznie się w czwartek, 12 grudnia o godz. 10:00

Sprzedaż ogólna biletów rusza w piątek, 13 grudnia o godz. 10:00 na www.LiveNation.pl.

/ Dennis Truscello / Materiały prasowe

Carlos Santana- artysta wyjątkowy

Carlos Santana to wizjoner, który od ponad pięciu dekad swoją twórczością wykracza poza gatunki muzyczne, pokoleniowe, kulturowe i geograficzne. To artysta, którego brzmienie gitary jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie, odzwierciedlające pasję i duszę, które stały się jego znakiem rozpoznawczym.

Zdobył liczne nagrody, w tym między innymi dziesięć nagród GRAMMY i trzy nagrody Latin GRAMMY.

Został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame (1998) i otrzymał nagrodę Billboard Latin Music Awards za całokształt twórczości.

Wśród wielu innych wyróżnień, Carlos Santana został wymieniony przez Rolling Stone jako 11. na liście „100 Największych Gitarzystów Wszech Czasów”.

W 2024 roku artysta świętuje 25-lecie wydania swojego przełomowego albumu Supernatural.

Jego najnowszy singiel, Let The Guitar Play (z Darrylem "DMC" McDaniels), ukazał się tuż po wydaniu płyty Blessings and Miracles (2021), na której współpracował m.in. z Robem Thomasem, Chrisem Stapletonem i Steve’em Winwoodem.

Film dokumentalny CARLOS, wyprodukowany przez Sony Music Entertainment i Imagine Documentaries, jest hołdem dla życia i kariery Santany. Miał swoją światową premierę na Festiwalu Filmowym Tribeca w 2023 roku, a obecnie jest dostępny na platformach streamingowych na całym świecie.