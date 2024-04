Billie Eilish poinformowała na Instagramie o premierze swojego kolejnego krążka. Płyta „Hit Me Hard and Soft” trafi do rąk fanów 17 maja.

Billie Eilish / Shutterstock

Ogłaszając premierę płyty na Instagramie, artystka zapowiedziała, że krążka nie będą promować żadne single. Chce, by album w od razu w całości trafił do rąk fanów.

Czego można oczekiwać po tym wydawnictwie? Najbardziej odważny z dotychczasowych albumów, "Hit Me Hard and Soft", jest zróżnicowaną, a zarazem spójną kolekcją piosenek. Idealnie jest słuchać go od początku do końca. Wydawnictwo jest dokładnie takie, jak sugeruje tytuł: uderza zarówno mocno i delikatnie. Dotyczy to warstwy tekstowej oraz muzycznej. Nowy album przełamuje bariery gatunkowe i przy okazji przeciwstawia się trendom. "Hit Me Hard and Soft" zabiera słuchacza w podróż poprzez bogaty i złożony pejzaż dźwiękowy, zanurzając słuchaczy w pełnym spektrum emocji - czytamy w komunikacie Universal Music Polska.



W tworzeniu piosenek, jak zwykle zresztą, Billie Eilish wspierał jej brat, Finneas O’Connell, który odpowiada także za produkcję albumu. Jako duet mają bardzo dobrą passę, gdyż w tym roku zdobyli swojego drugiego wspólnego Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną. Tym razem statuetkę przyniósł im przebój "What was I made for" z filmu "Barbie".

Wideo youtube

"Hit Me Hard and Soft" ukaże się we wszystkich serwisach cyfrowych. Płyta będzie dostępna także w formatach fizycznych, ale w ramach dążeń do zminimalizowania odpadów i walki z ociepleniem klimatu krążki dostępne będą w limitowanych wariantach, wykonane przy użyciu materiałów w 100 proc. podlegających recyklingowi.



Dotychczasową dyskografię Billie Eilish zamyka płyta "Happier Than Ever" z lipca 2021 roku.