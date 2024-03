Jest premiera nowej płyty Beyonce, zatytułowanej „Act II: Cowboy Carter”! To ósmy w jej karierze album studyjny. W takim wydaniu jednak królowej amerykańskiej sceny muzycznej jeszcze nie słyszeliśmy. Artystka śpiewa utwory z gatunku country&western.

Beyonce / Shutterstock

Beyonce porzuciła pop i r&b na rzecz tradycyjnej muzyki z Teksasu, z którego pochodzi.

Pierwszych singli z płyty "Act II: Cowboy Carter" można było posłuchać już wcześniej. Piosenka "Texas Hold’em" znalazła się na pierwszym miejscu listy Hot Country Songs magazynu "Billboard". Tym samym Beyonce została pierwszą czarnoskórą artystką na pierwszym miejscu tego zestawienia.

Wideo youtube

Innym utworem promującym album jest nostalgiczna ballada "16 Carriages". Piosenka - również zawierająca elementy amerykańskiego folku - opowiada historię dziewczyny czekającej na ukochanego na peronie kolejowym.

Wideo youtube

Na płycie pojawił się również cover wielkiego hitu Dolly Parton z 1973 roku "Jolene". Beyonce zmieniła jednak jego brzmienie oraz tekst. W pierwowzorze autorka błaga pewną kobietę, by nie zabierała jej ukochanego mężczyzny. Beyonce jest bardziej stanowcza: nikogo o nic nie prosi, a wyraźnie ostrzega rywalkę.

Wideo youtube

"Jolene" to nie jedyna przeróbka na nanowszym albumie Beyonce. Na płycie znalazły się również m.in. utwory: "Blackbird" (z repertuaru "The Beatles") oraz "Oh Louisiana" Chucka Berry’ego.

Beyonce (właśc. Beyoncé Giselle Knowles-Carter) jest najczęściej honorowanym artystą w historii Grammy. Ma na kocie 32 wyróżnienia.

Sprzedała 200 mln singli. Siedem wydanych przez nią albumów znalazło się na pierwszym miejscu list Billboard 200.