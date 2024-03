Polska pisarka Urszula Honek została nominowana do prestiżowej Nagrody Międzynarodowego Bookera za swój zbiór opowiadań "Białe noce". Autorką angielskiego przekładu jest Kate Webster.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Obok "Białych nocy" Honek na liście nominowanych do Nagrody Międzynarodowego Bookera (International Booker Prize) są:

Selva Almada i "Not a River",

Rodrigo Blanco Calderon i "Simpatia",

Jenny Erpenbeck i "Kairos",

Ia Genberg i "The Details",

Hwang Sok-yong i "Mater 2-10",

Ismail Kadre i "A Dictator Calls",

Andrij Kurkow i "The Silver Bone",

Jente Posthuma i "What I'd Rather Not Think About",

Veronica Raimo i "Lost on Me",

Domenico Starnone i "The House on Via Gemito",

Itamar Vieira Junior i "Crooked Pillow",

Gabriela Wiener i "Undiscovered".

Listę nominowanych książek podano w poniedziałek na stronie internetowej International Booker Prizes.

Listę książek wyłoniło jury konkursowe pod kierownictwem dziennikarki i pisarki Eleanor Wachtel, w skład której wchodzą także poetka Natalie Diaz, pisarz Romesh Gunesekera, artysta wizualny William Kentridge, a także pisarz i tłumacz Aaron Robertson. Finałową 13 wybrano z grona 149 książek napisanych w 32 językach. Nominowane przez to jury prace, czytamy na stronie internetowej nagrody, "mówią o odwadze i dobroci, o kluczowej wartości wspólnoty i przeciwstawianiu się tyranii"

"Białe noce". Historie z Beskidami w tle

"Białe noce" to czwarta książka w dorobku Honek, pisarki i poetki urodzonej w 1987 r. w Racławicach. Debiutowała w 2015 r. tomem poetyckim "Sporysz", kolejny ukazał się trzy lata później pod tytułem "Pod wezwaniem". Przyniósł autorce miano Krakowskiej Książki Miesiąca oraz nominację do Orfeusza - Nagrody Poetyckiej im. K. I. Gałczyńskiego. Za tom "Zimowanie" (2021) poetka otrzymała Nagrodę-Stypendium im. Stanisława Barańczaka, a także nominację do Nagrody Literackiej Gdynia.

W 2022 r. nakładem wydawnictwa Czarne ukazały się "Białe noce", zbiór opowiadań Honek, za który artystka otrzymała prestiżową Nagrodę Fundacji im. Kościelskich, Nagrodę Conrada oraz nominacje do m.in. Paszportów "Polityki" i Nagrody im. Witolda Gombrowicza.

Jury doceniło prozy Honek, oceniając je jako "artystyczne studium śmierci zawarte w poruszających opowiadaniach na tle polskich gór Beskidów". "To zbiór 13, łączących się ze sobą historii, na temat różnych tragedii i nieszczęść, jakie spotykają bohaterów, ludzi, którzy dorastali i żyli w tej samej wiosce w regionie Beskidu Niskiego w południowej Polsce" - napisano. "White Lights" Urszuli Honek ukazało się nakładem wydawnictwa MTO Press.

6 książek, która znajdą się w finale tegorocznego Międzynarodowego Bookera poznamy 9 kwietnia. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 21 maja.