18 filmów z 15 krajów, wśród nich "Both Sides of the Blade" Claire Denis, "The Novelist's Film" Honga Sangsoo i "That Kind of Summer" Denisa Côté, znalazło się w programie konkursu głównego 72. Berlinale. Festiwal odbędzie się w dniach 10-20 lutego.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Program konkursu głównego zaprezentowali dyrektorzy Berlinale Mariette Rissenbeek i Carlo Chatrian podczas konferencji prasowej, którą można było śledzić online.

O Złotego Niedźwiedzia powalczy w tym roku 18 filmów z 15 krajów.

Siedem z nich zostało wyreżyserowanych przez kobiety. Jedenaścioro twórców nominowanych produkcji gościło już w przeszłości na Berlinale, ośmioro prezentowało swoje obrazy w konkursie głównym, a pięcioro zostało nagrodzonych - przekazał Chatrian.



Dyrektor artystyczny Berlinale podkreślił, że cieszy się z powrotu twórców, których ceni.

Z radością witamy również artystów startujących w konkursie głównym po raz pierwszy. Ich filmy nas zachwyciły. Ponad połowa obrazów ukazuje współczesność, ale tylko dwa odnoszą się do pandemii. Wspólnym mianownikiem są więzi międzyludzkie i emocjonalne, często też kontekst rodzinny. Prawie wszystkie filmy ukazują życie poza centrami miast, na peryferiach, wsiach lub śledzą podróże bohaterów za miasto - zwrócił uwagę.



Szansę na Złotego Niedźwiedzia mają m.in. "A E I O U - A Quick Alphabet of Love" Nicolette Krebitz, "Alcarràs" Carli Simón, "Both Sides of the Blade" Claire Denis, "Rimini" Ulricha Seidla, "Call Jane" Phyllis Nagy, "A Piece of Sky" Michaela Kocha i "Everything Will Be Ok" Rithy Panha.



O główną nagrodę konkurować będą też "The Line" Ursuli Meier, "Leonora addio" Paola Taviani, "The Passengers of the Night" Mikhaëla Hersa, "Return to Dust" Li Ruijuna oraz "Before, Now & Then" Kamili Andini.



W gronie nominowanych filmów znalazły się ponadto "Peter von Kant" François Ozona, "Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush" Andreasa Dresena, "Robe of Gems" Natalii López Gallardo, "The Novelist's Film" Honga Sangsoo, "One Year, One Night" Isaki Lacuesty oraz "That Kind of Summer" Denisa Côté.



W trakcie konferencji ogłoszono również program konkursowej sekcji Encounters, której celem jest "wspieranie nowych głosów w kinie i zapewnienie większej przestrzeni dla różnorodnych form narracyjnych i dokumentalnych".

Zaprosiliśmy twórców, dla których kino jest polem ciągłej ekspansji, tak samo jak wszechświat, który zamieszkujemy. Po półtora roku życia w izolacji jesteśmy poruszeni, że tak wielu filmowców wybrało dialog jako najwłaściwszą formę pokonywania ograniczeń, przeszkód i odległości - mówił Chatrian.



W programie tej sekcji znalazło się 15 tytułów, wśród nich "A Little Love Package" Gastóna Solnickiego, "See You Friday, Robinson" Mitry Farahani, "Axiom" Jönsa Jönssona, "American Journal" Arnauda des Pallières i "Queens of the Qing Dynasty" Ashley McKenzie.

W ramach Berlinale Special zaprezentowanych zostanie 15 produkcji - dziewięć filmów fabularnych i sześć dokumentów, w których zobaczymy chociażby Nicka Cave'a, Emmę Thompson i Louisa Hofmanna. Będą to m.in. "Incredible But True" Quentina Dupieux, "Dark Glasses" Daria Argento, "Good Luck to You, Leo Grande" Sophie Hyde i "The Forger" Maggie Peren.

72. Berlinale odbędzie się w dniach 10-20 lutego. W ub. tygodniu organizatorzy zapowiedzieli, że w związku z trwającą pandemią koronawirusa część główna festiwalu zostanie skrócona o cztery dni, a targi filmowe - przeniesione do internetu. Laureata Złotego Niedźwiedzia poznamy 16 lutego wieczorem. Z kolei w dniach 17-20 lutego odbędą się seanse powtórkowe dla widzów spoza branży. W kinach dostępnych będzie maksymalnie 50 proc. miejsc. Obowiązywać będzie wymóg noszenia maseczek, okazywania paszportów covidowych i wyników testów na obecność Covid-19.

Przewodniczącym jury konkursu głównego będzie M. Night Shyamalan. W przyszłym tygodniu poznamy nazwiska pozostałych jurorów.