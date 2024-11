Reżyserka "Niani", Nikyatu Jusu, rozpoczęła prace nad tajemniczym filmem, który będzie nawiązywał do głośnej "Muchy" Davida Cronenberga. Według źródeł zaznajomionych z tematem, wspomniana produkcja nie będzie remakiem, a horrorem rozgrywającym się w tym samym uniwersum, co film z 1986 roku.

"Mucha" Cronenberga odniosła sukces kasowy i artystyczny. Doceniono głównie realistyczne, makabryczne efekty wizualne / Shutterstock

Oparta na motywach wydanego w 1957 roku opowiadania George’a Langelaana "Mucha" przedstawia historię genialnego naukowca, Setha Brundle’a, który prowadzi badania nad zjawiskiem teleportacji. W prywatnym laboratorium ma do dyspozycji dwie kapsuły umożliwiające przenoszenie materii. Uznając swój wynalazek za gotowy, postanawia osobiście z niego skorzystać. Teleportacja kończy się pomyślnie, jednak w jej trakcie do wnętrza kapsuły z Brundle’m dostaje się tytułowa mucha. Ich DNA zostaje złączone.

Film odniósł sukces kasowy i artystyczny

"Mucha" Cronenberga, która była drugą adaptacją opowiadania Langelaana, odniosła sukces kasowy i artystyczny. Doceniono głównie realistyczne, makabryczne efekty wizualne, które ich twórcy, Chrisowi Walasowi przyniosły Oscara za charakteryzację.

Projekt kolejnego filmu rozgrywającego się w tym uniwersum - wcześniej nakręcono już kontynuację - jest aktualnie atrakcyjny głównie z powodu ogromnego sukcesu "Substancji", która przywróciła modę na mainstreamowy body horror.

Kolejny filmowy projekt amerykańskiej reżyserki

Jak przypomina portal Deadline, popularność Nikyatu Jusu, która zajmie się nową "Muchą", przyniósł psychologiczny horror "Niania" - jej debiut na festiwalu w Sundance. W przygotowaniu jest już jej kolejny projekt, któremu wciąż nie nadano oficjalnego tytułu. Ma to być rozszerzenie krótkometrażówki wyreżyserowanej przez Jusu i zatytułowanej "Suicide by Sunlight" ("Samobójstwo promieniami słonecznymi"). Opowiada o czarnoskórych wampirach, które mogą poruszać się w świetle dnia za sprawą chroniącej je melaniny.



W 2022 roku zapowiedziany został też inny głośny projekt Jusu, który wciąż czeka na zrealizowanie. Ma nim być kontynuacja głośnej "Nocy żywych trupów" George’a A. Romero. Autorką jego scenariusza jest scenarzystka serialu "The Walking Dead", LaToya Morgan.