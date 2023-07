A Christopher Nolan w rozmowie z portalem "IGN" mówi: "To znakomicie, że dwa tak oczekiwane tego lata filmy trafią do kin tego samego dnia. W normalnych warunkach lato to okres, w którym można zaobserwować tłok na rynku kinowym. Tak było od zawsze. Myślę, że ci, którym na sercu leży dobro kin, naprawdę czekali na czas, w którym w repertuarze znowu będzie tłok. Tak się właśnie dzieje teraz i to wspaniałe".

Wtóruje mu Cillian Murphy, który gra tytułową rolę J. Roberta Oppenheimera. Myślę, że to wspaniale. Na pewno pójdę zobaczyć "Barbie" i już nie mogę się doczekać. Myślę, że to świetna sytuacja dla rynku i dla widzów, że tego samego dnia w kinach pojawiają się dzieła dwojga znakomitych twórców. Co może być lepszego niż spędzenie całego dnia w kinie? - pyta retorycznie.