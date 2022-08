Nie żyje Anne Heche, hollywoodzka aktorka. Grała m.in. w takich filmach, jak "Donnie Brasco", "Psychol" czy "Wybór Gracie". Miała 53 lata. Aktorka od kilku dni była w śpiączce po tym, jak spowodowała wypadek samochodowy.

Anne Heche / JIM RUYMEN / PAP/Newscom

5 sierpnia Heche spowodowała wypadek samochodowy. Jadąc ulicami Los Angeles, uderzyła w budynek mieszkalny. Ratownicy wyciągnęli ją z płonącego wraku pojazdu i przetransportowali do szpitala na oddział intensywnej terapii.

Aktorka zaraz po wypadku straciła przytomność. W stanie krytycznym była w śpiączce. Rodzina postanowiła, że Heche zostanie odłączona od aparatury podtrzymującej życie.

Niestety po wypadku Anne Heche doznała poważnego uszkodzenia mózgu spowodowanego niedotlenieniem i jest w śpiączce w stanie krytycznym. Nie ma nadziei, że przeżyje. Już dawno zdecydowała się na oddanie swoich narządów. Aktualnie jest podtrzymywana przy życiu, aby ustalić, czy mogą zostać oddane" - przekazano.

Dziś poinformowano, że 53-latka zmarła.

Heche na Instagramie pożegnała m.in. jej przyjaciółka Nancy Davis.

"Niebo ma nowego Anioła. Moja kochana, miła, zabawna, ujmująca i piękna przyjaciół Anne Heche poszła do nieba. Będę za nią strasznie tęskniła i cieszyła się wszystkimi pięknymi wspomnieniami, które dzieliłyśmy. Anne zawsze była najmilszą, najbardziej troskliwą osobą, która zawsze wydobywała ze mnie to, co najlepsze... Mam złamane serce" - napisała.

Heche grała w takich filmach, jak "Sześć dni, siedem nocy", "Donnie Brasco", "Psychol", czy "Trzeci cud" w reżyserii Agnieszki Holland.

Heche miała 53 lata. Osierociła dwóch synów.