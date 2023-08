Zmarł Angus Cloud - aktor najbardziej znany z roli w głośnym serialu "Euforia". Miał 25 lat.

Angus Cloud na zdj. z 2022 r. / Billy Bennight / PAP/AdMedia

Angus Cloud zmarł w swym rodzinnym domu w Oakland w Kalifornii. Przyczyna jego śmierci nie została podana do publicznej wiadomości.

Rodzina aktora wydała oświadczenie dotyczące jego śmierci. "Musieliśmy pożegnać niesamowitego człowieka. Artystę, przyjaciela, brata i syna. Był dla nas wyjątkowy z wielu powodów. W ubiegłym tygodniu pożegnał swojego ojca i bardzo przeżył tę sprawę" - napisali bliscy Angusa Clouda. "Jedynym pocieszeniem dla nas jest świadomość, że Angus jest znowu z ojcem, swoim najlepszym przyjacielem. Angus otwarcie mówił o swojej walce z kryzysami psychicznymi. Mamy nadzieję, że jego odejście przypomni innym, że nie są sami i nie powinni toczyć swojej walki w ciszy" - podkreślono.

"Mamy nadzieję, że świat zapamięta jego humor, uśmiech i miłość dla wszystkich" - napisali bliscy aktora. Poprosili też o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie.

Angus Cloud na planie drugiego sezonu "Euforii" / Eddy Chen/ HBO Max/ The Hollywood Archive / Avalon / PAP/AVALON

Swoim wspomnieniem o zmarłym aktorze podzielił się też reżyser i scenarzysta "Euforii" Sam Levinson. "Angus był jedyny w swoim rodzaju. Był zbyt wyjątkowy, zbyt utalentowany i zbyt młody, by pożegnać się z nami tak wcześnie - napisał. Zmagał się - tak jak wielu z nas - z uzależnieniem i depresją. Mam nadzieję, że miał świadomość, ile serc poruszył. Kochałem go i zawsze będę go kochał" - podkreślił Levinson.

Angus Cloud podkreślał w wywiadach, że do obsady "Euforii" został zaangażowany po tym, jak reżyserka castingu wypatrzyła go na ulicy. Była to jego pierwsza rola.