Dziś premiera kolejnej książki Lidii Krawczuk – dziennikarki RMF Classic - i Pawła Żuchowskiego - korespondenta RMF FM w Stanach Zjednoczonych. "Ameryka i my: podróże po USA" to opowieść o najpiękniejszych miejscach w USA. Autorzy zabierają czytelników i słuchaczy na Hawaje, Alaskę a także do innych amerykańskich stanów. Odwiedzają z nimi malownicze parki narodowe Stanów Zjednoczonych.

Książka "Ameryka i my - podróże po USA" to kawałek naszego życia, a zarazem wielka przygoda, która rozpoczęła się w 2009 roku, kiedy jako korespondenci radiowi RMF FM i RMF Classic wyruszyliśmy za ocean. To miały być 2 lata w Waszyngtonie. Tymczasem mija 14. rok naszego pobytu w Stanach Zjednoczonych. I ciągle nam mało - napisali we wstępnie nasi dziennikarze, którzy prywatnie są małżeństwem.

To jest książka, która zabiera w podróż po ciekawych i pięknych miejscach w Stanach Zjednoczonych - podkreśla Lidia Krawczuk.

Krawczuk: Książka zabiera w podróż po ciekawych i pięknych miejsach RMF FM

Autorzy opowiadają o przygodach na terenach parków narodowych USA, spotkaniach z niedźwiedziami czy wyprawach na ryby na Alasce. Pełna przygód, barwnie opisanych publikacja zawiera też ponad 250 zdjęć z najpiękniejszych zakątków Stanów Zjednoczonych. Jak na reporterów radiowych przystało, zadbali o to, by audiobook brzmiał jak słuchowisko. Opowiadają dźwiękiem.

Jeżeli jesteśmy w parku Yellowstowne i idzie bizon, to tego bizona idącego po trawie również usłyszycie. Kiedy opowiadamy o gejzerach, wodospadach, to to wszystko również jest w podkładzie słyszalne w tym audiobooku. Mało tego, kiedy spotykamy na naszej drodze ciekawych ludzi, to oczywiście w eBooku o tym przeczytacie, są cytaty, wypowiedzi tych osób, ale w audiobooku dodaliśmy te fragmenty. Tych ludzi usłyszycie - podkreśla Paweł Żuchowski.

Żuchowski: Audiobook jest wzbogacony o nasze archiwalne nagrania RMF FM

Patronami medialnymi książki są radio RMF FM, Radio RMF24, Radio RMF Classic a także www.rmf24.pl

Na podróż nigdy nie jest za wcześnie, nie jest też nigdy na nią za późno - podkreślają w swojej opowieści nasi dziennikarze, rodzice 10-letniego Wiktora. Dodają, że od 2013 roku zwiedzają Stany Zjednoczone z dzieckiem. Wspominają, że nie zawsze było to łatwe.

/ Materiały prasowe

Wyszliśmy z założenia, że nie będziemy czekać, aż podrośnie. Szkoda nam czasu. Początkowo przed wyprawą pakowaliśmy do auta wózek, łóżeczko, a także torbę z pieluchami i jedzeniem. Z biegiem lat ubywało tego całego bagażu, dzięki czemu mogliśmy choćby częściej korzystać z samolotu - podkreślają autorzy. Liczymy, że nasze eskapady po USA będą dla Ciebie inspiracją do tego, by zaplanować swoją własną - napisali. To jest druga książka z serii "Ameryka i my".

Krawczuk: Skupiamy się na podróżach RMF FM

Praca korespondentów radiowych tysiące kilometrów od kraju, a do tego z małym dzieckiem, to nie jest łatwa sprawa. Nie można zadzwonić do babci czy cioci i podrzucić malca na kilka godzin. Dlatego często po prostu jechał z nami. Co to było za wyzwanie... Czasem trzeba było na przykład nagrywać relację kilkukrotnie, bo nasz syn w trakcie rejestrowania postanowił się odezwać albo włączyć jedną ze swoich grających zabawek. Dziś uśmiechamy się do tych wspomnień - napisali autorzy. Wiktor pojawia się w opowieściach naszych dziennikarzy. W audiobooku także się czasem odzywa. Przede wszystkim jest to jednak opowieść o tych niezwykle ciekawych miejscach, które warto odwiedzić w Stanach Zjednoczonych. To olbrzymi kraj, który wiele ma do zaoferowania.

Żuchowski: Opowiadamy o najpiękniejszych miejscach w Stanach Zjednoczonych RMF FM

Książka "Ameryka i my: podróże USA" to zbiór fantastycznych opowieści z podróży naszych dziennikarzy. Ale przybliżają oni również historię miejsc, które odwiedzają. Będąc zatem na Hawajach i zwiedzając Pearl Harbor wspominają atak na amerykańską bazę, rozmawiają ze świadkiem tamtych wydarzeń. Gdy są w Wielkim Kanionie, przeczytacie o tym miejscu, jego historii, ale też i katastrofie lotniczej, do której doszło nad słynnym kanionem.