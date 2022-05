Zmarł Alan White, perkusista brytyjskiego zespołu Yes - poinformowała grupa na Facebooku, a także rodzina muzyka. White współpracował także z takimi wykonawcami jak m.in. Joe Cocker, George Harrison, John Lennon i Eric Clapton. Miał 72 lata.

Alan White / Shutterstock

"Alan White, nasz ukochany mąż, tata i dziadek, zmarł w wieku 72 lat w swoim domu w Seattle 26 maja 2022 roku, po krótkiej chorobie" - napisała rodzina na facebookowym profilu muzyka.

"Przez całe swoje życie i sześciodekadową karierę Alan był dla wielu ludzi: gwiazdą rocka dla fanów na całym świecie, kumplem zespołu dla kilku wybranych, dżentelmenem i przyjacielem dla wszystkich" - napisano w oświadczeniu.

O śmierci muzyka poinformował także zespół Yes. "Z głębokim smutkiem informujemy, że po krótkiej chorobie zmarł Alan White, ukochany perkusista i przyjaciel. Wiadomość zszokowała i zaskoczyła całą rodzinę Yes. Alan nie mógł się doczekać nadchodzącej trasy koncertowej po Wielkiej Brytanii, żeby świętować 50. rocznicę współpracy z zespołem i wydanie kultowego albumu Close To The Edge (...). Niedawno obchodził 40. rocznicę małżeństwa ze swoją kochającą żoną Gigi. Alan odszedł, spokojnie w swoim domu" - przekazał zespół.

Alan White uważany jest za jednego z najwybitniejszych perkusistów rockowych wszech czasów. Urodził się w 1949 roku w hrabstwie Durham w Wielkiej Brytanii i dołączył do zespołu Yes 30 lipca 1972 roku.

Współpracował także m.in. z takimi wykonawcami jak m.in. Joe Cocker, Tony Levin, George Harrison, John Lennon, Billy Preston oraz Eric Clapton.

W mediach społecznościowych muzyka pożegnała m.in. Yoko Ono. "Alan White był wspaniałym perkusistą, który był istotnym elementem brzmienia "Imagine", "Instant Karma!" i wielu innych nagrań. Zawsze był delikatny, miły i wesoły. Mieliśmy szczęście, że był częścią naszej rodziny" - napisała wdowa po Johnie Lennonie.