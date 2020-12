Agnieszka Holland została prezydentem Europejskiej Akademii Filmowej (EFA) i zastąpi na tym stanowisku słynnego niemieckiego reżysera, scenarzystę i producenta Wima Wendersa - poinformowała w środę Akademia na swych stronach internetowych.

Agnieszka Holland / Ondrej Deml / PAP/CTK

Holland była przewodniczącą Rady EFA od 2014 do 2019 roku. Wenders był prezydentem Akademii od 1996 roku.

Te czasy są pełne wyzwań i aby zachować twórczą siłę niezależnego kina i zaangażowanie naszej publiczności, musimy wykorzystać całe nasze doświadczenie i wyobraźnię - powiedziała polska reżyserka.



Wierzę, że EFA ma ważną rolę do odegrania i jestem szczęśliwa, że biorę w tym udział - dodała.



Nowym dyrektorem EFA zostanie Matthijs Wouter Knol.



EFA, która początkowo działała jako Europejskie Stowarzyszenie Filmowe, została założona w 1988 roku przez słynnego szwedzkiego reżysera i scenarzystę Ingmara Bergmana i 40 europejskich reżyserów, by promować europejską kinematografię.

Akademia przyznaje Europejskie Nagrody Filmowe (ENF), które do 1997 roku nazywano Felixem. Pierwszym laureatem ENF był Krzysztof Kieślowski.