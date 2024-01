Zmarł meksykański aktor filmowy Adan Canto. Był on znany m.in. z roli Sunspota z filmu "X-Men".

Adan Canto / PBG / PAP/PA

Adan Canto urodził się 5 grudnia 1981 roku w Ciudad Acuna w Meksyku.

"Canto opuścił dom w wieku 16 lat, aby zostać muzykiem w Mexico City. Tam Canto zaczął grać w lokalnych reklamach i programach telewizyjnych, zanim został wybrany do swojej pierwszej roli w The Following w 2013 roku" - napisał o nim portal "The Sun".

Canto grał m.in. w amerykańskich serialach "Designated Survivor" i "The Cleaning Lady".

Znany był z roli Sunspota w produkcji "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie".

Adan Canto zmarł na raka wyrostka robaczkowego.