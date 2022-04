Reżyser takich filmów, jak "Wesele", "Kler" czy "Wołyń" przewodniczy jury podczas 15. Mastercard OFF CAMERA. Wojciech Smarzowski razem z Anną Pinnock (scenografką) i Davidem Parfittem (producentem) zdecyduje, do kogo trafi Krakowska Nagroda Filmowa - 25 tys. dolarów i oceni filmy w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi".

Wojciech Smarzowski to reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, realizator filmów dokumentalnych, reklamowych i teledysków. Pasjonował się fotografią, studiował filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim i uczył się na Wydziale Operatorskim PWSFTviT w Łodzi. Jego "Wesele" zdobyło wiele prestiżowych nagród takich jak: Złote Lwy czy Orły. "Dom zły", którego akcja dzieje się w czasach PRL-u, został nagrodzony m.in. Orłami i Złotymi Kaczkami. Uznanie krytyków i publiczności przyniosły też "Róża" i "Drogówka". W 2014 roku Smarzowski nakręcił "Pod Mocnym Aniołem", przenosząc na ekran powieść Jerzego Pilcha. Dwa lata później na ekrany trafił "Wołyń". Najnowszy film Smarzowskiego "Wesele" przyniósł nagrodę za reżyserię oraz scenariusz na Black Nights Film Festival w Tallinie, nagrodę za reżyserię i dla najlepszego filmu na Festiwalu Polskich Filmów "Ekran" w Toronto oraz 10 nominacji do Polskiej Nagrody Filmowej Orły 2022. Kino postrzega jako sztukę, która może pełnić funkcję edukacyjną i uświadamiać w tych tematach, które omijane są przez instytucje oświatowe.

Anna Pinnock ma na swoim koncie statuetkę Oscara za "Grand Budapest Hotel" i nominacje do tej nagrody za filmy: "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć", "Tajemnice lasu", "Życie Pi", Złoty kompas" i "Gosford Park". Należy do ulubionych scenografek Wesa Andersona. Świat Jamesa Bonda wyglądałby inaczej gdyby nie ona, bo pracowała przy aż trzech filmach opowiadających o przygodach 007 ("Spectre", "Skyfall", Quantum of Solace"). Na premierę czeka jej nowy film "Untitled Indiana Jones Project" w reżyserii Jamesa Mangolda.

David Parfitt od ponad 30 lat pracuje jako niezależny producent filmowy, telewizyjny i teatralny. Ma na swoim koncie takie produkcje, jak "Henryk V", "Wiele hałasu o nic", "Szaleństwo króla Jerzego". czy "Zakochany Szekspir" (zdobywca siedmiu Oscarów i czterech nagród BAFTA), "Mój tydzień z Marilyn" i "Tajemnice Joan". Był również konsultantem produkcji podczas pracy nad "Gangami Nowego Jorku. Jego firma współprodukowała film "Loving Vincent", pierwszą na świecie animację malarską. Ostatnio David wyprodukował film "Ojciec" z Anthonym Hopkinsem i Olivią Colman w rolach głównych. Film zdobył dwa Oscary i dwie nagrody BAFTA. Obecnie zajmuje się produkcją filmu jednoaktowej opery "La Voix Humane" Jeana Cocteau i Francisa Poulenca z Danielle de Niese w roli głównej. David był przewodniczącym BAFTA i pracował jako przewodniczący Film London.

Jurorzy ocenią 10 debiutów lub drugich filmów reżyserek i reżyserów z całego świata. Konkurs Główny Wytyczanie Drogi jest częścią projektu "Obrazy świata. Świat w obrazach". Kto otrzyma Krakowską Nagrodę Filmową, dowiemy się już 7 maja podczas gali zamknięcia Festiwalu. Więcej informacji dotyczących 15.Mastercard OFF CAMERA można znaleźć na www.offcamera.pl.