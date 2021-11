"14 szczytów: Nie ma rzeczy niemożliwych". Właśnie pojawił się pierwszy zwiastun pełnometrażowego filmu dokumentalnego, którego bohaterem jest Nirmal Purja. Premiera 29 listopada 2021 roku na platformie Netflix.

Nirmal "Nimsdai" Purja to 38-letni nepalski wspinacz, himalaista, były żołnierz British Army, Magar. W 2019 zaczął swój projekt zatytułowany "Project Possible", który zakładał zdobycie korony Himalajów i Karakorum. Zrealizował go w rekordowym czasie, zaledwie 189 dni.

Jego wyczyn został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa w aż dwóch kategoriach - najszybsze wejście na wszystkie góry powyżej 8000 m oraz najszybszy czas wspinaczki na pierwszą piątkę ośmiotysięczników. Nirmal Purja przewodził zespołowi Nepalczyków, którzy jako pierwsi zdobyli K2 zimą, było to 16 stycznia 2021. Purja na K2 wszedł bez wspomagania tlenem. Niedawno został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego przez królową Elżbietę II.

Film, jak zapowiadają twórcy, pokaże widzom nieustraszonego kochającego przygody nepalskiego wspinacz, który razem z zespołem wykwalifikowanych Szerpów zdobył Mount Everest, K2 i inne kultowe szczyty. Mimo ekstremalnych często warunków pogodowych. "14 szczytów: Nie ma rzeczy niemożliwych" to ma być pełna akcji opowieść o odwadze, wytrwałości i przekraczaniu granic ludzkiej wytrzymałości. Za scenariusz, reżyserię i produkcję odpowiada Torquil Jones.