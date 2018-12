Panoramę Racławicką eksponowaną w Muzeum Narodowym we Wrocławiu odwiedził w niedzielę 10-milionowy gość. Dzieło Jana Styki i Wojciecha Kossaka upamiętniające 100. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej można oglądać we Wrocławiu od 1985 roku.

Panorama Racławicka / reprodukcja / PAP

Osobą, która nabyła w muzealnej kasie 10-milionowy bilet okazała się mieszkanka Świnoujścia, która do Wrocławia przyjechała na wycieczkę - poinformowała rzeczniczka Muzeum Narodowego we Wrocławiu Anna Kowalów.

10-milionowy gość otrzymał w prezencie m.in. roczny voucher do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Panoramy Racławickiej, Pawilonu Czterech Kopuł i Muzeum Etnograficznego upoważniający do bezpłatnego wstępu na wszystkie wystawy i wydarzenia oraz bon na 500 zł na zakup publikacji muzealnych.



Monumentalny obraz olejny

Panorama Racławicka to monumentalny obraz olejny o długości 114 metrów i wysokości 15 metrów. Pomysłodawcą panoramy był lwowski malarz Jan Styka, który zaprosił do współpracy Wojciecha Kossaka. Pomagali im m.in. Ludwik Boller, Tadeusz Popiel, Zygmunt Rozwadowski, Teodor Axentowicz, Włodzimierz Tetmajer. Obraz przedstawia epizod z insurekcji kościuszkowskiej - zwycięstwo wojsk polskich nad rosyjskimi w bitwie pod Racławicami (1794). Dzieło powstało w latach 1893-94 na zamówienie miasta Lwowa.



Po raz pierwszy malowidło zostało zaprezentowane we Lwowie w 1894 r. z okazji odbywającej się tam Powszechnej Wystawy Krajowej. Była to jednocześnie setna rocznica bitwy pod Racławicami.



We Wrocławiu od 1985 r. dzieło jest eksponowane w specjalnie do tego przystosowanym budynku rotundy. Ekspozycję obrazu uzupełnia sztafaż, ustawiony przed malowidłem i oświetlony tak, aby widz oglądający całość nie umiał odróżnić, gdzie kończą się ustawione na podłodze przed obrazem obiekty, a zaczyna sam obraz.



Około 300 tys. widzów rocznie

Panoramę Racławicką odwiedza rocznie około 300 tys. widzów. W 2018 roku frekwencja wyniosła ponad 371 tysięcy - podała rzeczniczka.



Panorama jest jednym z najchętniej odwiedzanych polskich muzeów, obok zamków na Wawelu i w Warszawie, Malborku i Łańcucie. Wśród zwiedzających znaleźli się m.in. papież Jan Paweł II, królowa Holandii Beatrix, czy Król Belgów Albert.