Zderzenie dwóch autobusów w Dźwirzynie (woj. zachodniopomorskie). Ze wstępnych informacji wynika, że rannych zostało 16 osób, w tym 1 dziecko. Informację o wypadku i zdjęcie z miejsca zdarzenia dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Gorąca Linia RMF FM /

Do wypadku doszło na moście nad Kanałem Resko. W jeden z autokarów uderzyło też auto osobowe.



Jak dowiedział się reporter RMF FM, dwie osoby uczestniczące w wypadku są ciężko ranne. To 10-letnie dziecko z urazem głowy i ok. 40-letnia kobieta z urazem mózgowo-czaszkowym. Obie te osoby były przytomne, gdy transportowano je śmigłowcami do szpitala.



Trwa akcja ratunkowa. Okoliczności wypadku będzie wyjaśniać policja.

