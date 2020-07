Nie żyje 19-latek, który na "Darze Młodzieży" odbywał praktyki. Wstępnie - policja - przyjęła, że popełnił samobójstwo. Bez zabezpieczenia wszedł na maszt, lub na reję.

Żaglowiec "Dar Młodzieży" zacumowany w porcie w Gdyni / Jan Dzban / PAP

Nie można wykluczyć, że mężczyzna spadł z rei na pokład. Wstępnie - pod uwagę - brana jest wersja, że 19-latek celowo targnął się na życie. Okoliczności tego, co się wydarzyło, wyjaśnia policja i prokuratura.



Do wypadku doszło w poniedziałek po godz. 11.



Policja została powiadomiona o upadku z wysokości i śmierci 19-letniego mężczyzny przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa SAR. Podczas wypadku jednostka była 3,5 mili od portu w Gdyni. Przed godz. 13 "Dar Młodzieży" przybił do nabrzeża.



Na pokładzie pracują policjanci i prokurator.



Początkowo policja pod uwagę brała wersję, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Jak usłyszał reporter RMF FM, około 10:30 mężczyzna bez zabezpieczenia wszedł maszt, lub na reję. Reja - to poprzeczna belka przytwierdzona do masztu - skąd 19-latek miał skoczyć na pokład.



Na miejsce wezwano Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa. Lekarz pokładowy - jak powiedział nam Rafał Goeck, rzecznik SAR - stwierdził zgon jeszcze przed przybyciem ratowników.



"Dar Młodzieży", to trzymasztowy żaglowiec szkolny (fregata) typu B-95 należący Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.