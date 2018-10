Z basenu Zarządu Obiektów Sportowych przy ulicy Głowackiego w Koszalinie ewakuowano około 60 osób - ustalił reporter RMF FM Kuba Kaługa. Na miejscu trwa akcja strażaków m.in. specjalnej grupy chemików. Początkowo do szpitala trafiło dziewięcioro dzieci. Potem dwoje kolejnych. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

9 dzieci korzystających z basenu w Koszalinie trafiło do szpitala. Zdjęcie ilustracyjne / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Dzieci mają objawy typowe dla zatrucia chlorem: nudności, czy bóle głowy.



Oprócz uczniów, z basenu, ewakuowano również nauczycieli, ratowników i obsługę techniczną.

Strażacy przyznają że prawdopodobnie ulotnił się chlor lub inna substancja chloro-podobna. Dzieci, które trafiły do szpitala są w wieku od 10 do 11 lat i uczą się w szkole sportowej.

Państwowy Inspektor Sanitarny bada substancje, które są wykorzystywane do konserwacji i czyszczenia oraz utrzymania wody w basenie. On będzie określał, czy to ta substancja mogła mieć wpływ na stan poszkodowanych - powiedział RMF Maxxx kapitan Bartłomiej Góral ze straży pożarnej w Koszalinie.



Mieliśmy niefortunny wypadek. Pani sprzątająca, myjąc wannę do masażu zmieszała dwa środki chemiczne. To nie są środki inne jak w domu. Tylko oczywiście o innym stężeniu. Powstała chmura śmierdzącego dymu. Dzieci zaczęły to wdychać. Niektóre źle się poczuły. Trenerzy wszystkie dzieci ewakuowali. Poinformowaliśmy też służby - dodaje Monika Tkaczyk, prezes Zarządu Obiektów Sportowych w Koszalinie.

