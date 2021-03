Mężczyzna podpalił się na stacji benzynowej w Gdańsku. Ugasili go strażacy, poparzony został odwieziony do szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

O tym, że mężczyzna na jednej z gdańskich stacji benzynowych oblał się benzyną i podpalił informowali nasi Słuchacze na Gorącą Linię RMF FM. Te tragiczne informacje potwierdziły nam służby.

Mężczyzna został ugaszony przez strażaków. W ciężkim został przewieziony do szpitala, ma poparzenia większości ciała.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że strażakom powiedział jak się nazywa. Policyjne wstępne ustalenie wskazują na to, że jest mężczyzną podejrzewany o zabójstwo. Chodzi o morderstwo, do którego ostatniej nocy doszło w Kościerzynie.

Na stacji przy ul. Grunwaldzkiej pracują policyjni technicy i kryminalni, którzy wyjaśnią wszystkie okoliczności sprawy.

Morderstwo w Kościerzynie. W Kamienicy znaleziono zwłoki mężczyzny

W sobotę w jednej z kamienic przy ul. Wybickiego w Kościerzynie znaleziono zwłoki 57-letniego mężczyzny. Wszystkie okoliczności wskazują na to, że doszło do morderstwa. Sprawcy nie zatrzymano. Szuka go policja.

Do tragedii doszło prawdopodobnie w nocy z piątku na sobotę lub wczesnym rankiem. PAP dowiedziała się nieoficjalnie, że ciało mężczyzny znalazła nad ranem sąsiadka. Na miejscu pracują policjanci, prokurator, lekarz sądowy i specjaliści z laboratorium kryminalistycznego.

Jak dotąd nie ujawniono sprawcy. Śledczy nie zdradzają szczegółów zbrodni.

Na pewno mamy do czynienia z zabójstwem. Mężczyzna miał rany w obrębie brzucha i klatki piersiowej. Trwają czynności na miejscu, mające na celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. Na ten moment nie możemy udzielić więcej informacji - powiedziała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.