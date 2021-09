Wybuch w zakładach zbrojeniowych Mesko w Skarżysku-Kamiennej. Zginęła 41-letnia kobieta. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie - eksplodowały materiały wybuchowe. Do wypadku doszło na tym samym wydziale zakładu, gdzie pięć miesięcy temu doszło do podobnego incydentu – dowiedział się Krzysztof Zasada. W kwietniu wybuch ranił pracownicę, która zmarła w szpitalu.

Jedna z hal produkcyjnych w Zakładach Mesko SA w Skarżysku-Kamiennej/ Zdjęcie ilustracyjne / Michał Walczak / PAP

Z nieoficjalnych informacji reportera RMF FM Krzysztofa Zasady wynika, że eksplodowały materiały wybuchowe, które po operacji suszenia 41-latka zapakowała do transportu. Kobieta niosła pakunek, który wybuchł na korytarzu.

To miejsce, w którym teoretycznie nie powinno się już nic stać. To jest dla nas niezrozumiałe. To wielka tragedia, jesteśmy w szoku - powiedział PAP Stanisław Głowacki, przewodniczący NSZZ Solidarność w zakładzie.

Trwa wyjaśnianie wszelkich szczegółów tego zdarzenia - powiedział nam Jarosław Gwóźdź ze skarżyskiej policji.

Rodzina kobiety została objęta pomocą psychologiczną.

Kolejny wypadek na tym samym wydziale

Inspektor wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło dziś rano. Sprawdza także, czy szefostwo zakładów zrealizowało zalecenia po kwietniowej tragedii. Wiosną w zakładach doszło do eksplozji , w której ciężko ranna została 48-letnia kobieta. W wyniku poniesionych obrażeń zmarła 17 czerwca.

Do obu wypadków doszło w tym samym budynku - w Wydziale Produkcji Spłonek i Materiałów Wybuchowych, jednak na innym stanowisku.





Z informacji, które uzyskaliśmy wynika, że po kwietniowym wypadku Państwowa Inspekcja Pracy wykryła wiele nieprawidłowości w organizacji pracy w tym wydziale i nakazała ich naprawę. Po sprawdzeniu tego, co inspektor zastał na miejscu będzie wiadomo, czy zarząd zakładu Mesko wywiązał się z poleceń PIP. Jeśli nie, inspekcja zbada, czy te zaniedbania mogły się też przyczynić do dzisiejszej tragedii.

Pracownicy zakładów, z którymi rozmawiał reporter RMF FM zaraz po wypadku dziś rano, zapewniali, że na tym stanowisku od ponad 30 lat nie było żadnego wypadku.