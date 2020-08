Do pięciu lat więzienia grozi 21-letniemu mężczyźnie, który w sobotę po północy rozbił się samochodem na ulicy Sienkiewicza w Kielcach. Miał 2,6 promila alkoholu w organizmie. Jazdę deptakiem zakończył uderzając w latarnie.

Kielce: Zarzuty dla 21-letniego kierowcy - po pijanemu spowodował kolizję na deptaku. Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Artur Majchrzak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach poinformował, że mężczyzna usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy niezatrzymania się do kontroli drogowej. Straż miejska dawała temu mężczyźnie sygnał do zatrzymania się, ale uciekał. Drugi zarzut to kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości - podkreślił policjant.



Mężczyzna w chwili wypadku miał 2,6 promila alkoholu w organizmie.



Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę na kieleckim deptaku. Kierujący seatem 21-latek, mieszkaniec powiatu staszowskiego, wjechał na ulicę Sienkiewicza, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w latarnię.



21-latek wytrzeźwiał w sobotę wieczorem. W niedzielę został doprowadzony do prokuratury. Ma dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Zastosowano wobec niego również poręczenie majątkowe w wysokości siedmiu tysięcy złotych.













