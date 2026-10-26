Żona dyplomaty chora na ebolę. Przewieziono ją do Europy

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Chora na ebolę żona szwajcarskiego dyplomaty została przetransportowana do Szwajcarii. Ewakuowano ją ze stolicy Nigerii, Abudży.

Minister zdrowia Nigerii Muhammad Ali Pate poinformował w serwisie X, że stan zdrowia kobiety znacznie się poprawił i jest oceniany jako stabilny. Żona dyplomaty jest przytomna.

Przed zachorowaniem pacjentka podróżowała do Demokratycznej Republika Konga (DRK) przez Ugandę. W DRK epidemia trwa od maja, w Ugandzie stwierdzono latem 20 przypadków zakażeń.

Mąż kobiety, szwajcarski dyplomata, został ewakuowany wraz z żoną. Mężczyzna nie wykazuje żadnych objawów zakażenia.

Specjalne szpitale w Szwajcarii

W Szwajcarii funkcjonują od 2019 r. dwa szpitale, oba uniwersyteckie, z wyposażeniem pozwalającym na leczenie takich chorób jak m.in. gorączka krwotoczna ebola. Placówki znajdują się w Zurychu i Genewie.

Do tej pory dwie osoby, które zaraziły się wirusem ebola w Afryce, były leczone w Szwajcarii w 1995 i 2014 r. Według informacji szwajcarskiego urzędu zdrowia publicznego obaj pacjenci przeżyli - przekazał portal Swiss Info.

GIS wydał komunikat w sprawie pierwszego przypadku wykrycia wirusa Shamonda u człowieka „Zagrożenie rozprzestrzenianiem się choroby czy epidemią jest niskie. Zgodnie z deklaracjami strony francuskiej, a także oceną WHO, jest to pojedynczy i izolowany przypadek” - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny, nawiązując do tego, że kilka…

Ebola w Afryce

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w piątek, że w Demokratycznej Republice Konga nadal utrzymuje się ciągła, wysoka transmisja eboli. Odnotowano 9704 potwierdzonych przypadków, w tym 4687 zgonów. W Kenii odnotowano dziewięć przypadków. W sierpniu WHO ogłosiła, że Uganda jest wolna od tej choroby.

Ebola przenosi się przez bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi zakażonych osób, zarówno żywych, jak i zmarłych. Objawy mogą wystąpić od dwóch do 21 dni po zakażeniu, ale najczęściej okres inkubacji wynosi 8-10 dni.