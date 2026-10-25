GIS wydał komunikat w sprawie pierwszego przypadku wykrycia wirusa Shamonda u człowieka

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„Zagrożenie rozprzestrzenianiem się choroby czy epidemią jest niskie. Zgodnie z deklaracjami strony francuskiej, a także oceną WHO, jest to pojedynczy i izolowany przypadek” - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny, nawiązując do tego, że kilka dni temu władze Francji zgłosiły pierwsze w historii zakażenie człowieka wirusem Shamonda. Wirus SHAV był dotąd wykrywany wyłącznie u zwierząt.

We Francji doszło do pierwszego w historii zakażenia człowieka wirusem Shamonda. 60-letni zakażony pacjent zmarł na początku października prawdopodobnie na skutek powikłań wywołanych przez ten patogen. GIS wydał komunikat, w którym poinformował, że jest to pojedynczy przypadek i dotyczy osoby przewlekle chorej z bardzo poważnie osłabioną odpornością. W ocenie francuskich służb sanitarnych nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia ogółu populacji.

Główny Inspektor Sanitarny wspólnie z Głównym Lekarzem Weterynarii na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie, jest także w stałym kontakcie ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) oraz Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Zagrożenie rozprzestrzenianiem się choroby czy epidemią jest niskie. Zgodnie z deklaracjami strony francuskiej, a także oceną WHO, jest to pojedynczy i izolowany przypadek - powiadomił Główny Inspektorat Sanitarny.

Co to jest wirus Shamonda?

Jak poinformował GIS, wirus rozprzestrzenia się za pośrednictwem kuczmanów -meszek - które przenoszą go między zwierzętami. Wirus został po raz pierwszy wyizolowany od bydła w Nigerii w 1965 roku. Od tego czasu odnotowywano jego występowanie u zwierząt w krajach afrykańskich oraz w Japonii.

W Europie wirus wykryto po raz pierwszy u bydła w południowych Niemczech i Szwajcarii w czerwcu tego roku. Od tamtej pory stwierdzono jego obecność u krów mlecznych oraz koni w Europie Zachodniej, między innymi w Austrii, Belgii i Francji.

Wirus Shamonda należy do rodziny Peribunyaviridae, rodzaju Orthobunyavirus i grupy serologicznej Simbu. Jest spokrewniony z wirusem Schmallenberg występującym wyłącznie u zwierząt, również w Polsce.