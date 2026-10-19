Zniszczone ogrodzenie na lotnisku Lipsk/Halle. Zgłosiło się dwóch mężczyzn, auto w komisie

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Zaskakujący zwrot akcji w sprawie uszkodzenia samochodem ogrodzenia lotniska Lipsk/Halle. Dwaj mężczyźni zgłosili się na policję, twierdząc, że w sobotę wieczorem ćwiczyli jazdę przed egzaminem na prawo jazdy i stracili panowanie nad pojazdem - podała w poniedziałek agencja dpa.

Jako pierwszy powiadomił o tym tabloid „Bild”.

20-latek bez uprawnień

Mężczyźni w wieku 20 i 32 lat zgłosili się w niedzielę wieczorem wraz z adwokatami do prokuratury w Lipsku i policji kryminalnej. Za kierownicą miał siedzieć 20-latek, który nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Za pośrednictwem adwokata przekazał, że uszkodził ogrodzenie, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Samochód należał do drugiego, 32-letniego mężczyzny.

Uszkodzone ogrodzenie lotniska Lipsk/Halle. Służby na miejscu Jest śledztwo w sprawie uszkodzenia ogrodzenia lotniska Lipsk/Halle w Niemczech. Według wstępnych ustaleń przez ogrodzenie mógł przebić się pojazd - podała agencja Reutera.

Śledczy odnaleźli pojazd na terenie komisu samochodowego oraz zarządzili jego zajęcie i przeszukanie.

Wobec 20-latka prowadzone jest postępowanie w sprawie oddalenia się z miejsca wypadku i kierowania samochodem bez uprawnień. W przypadku 32-latka śledczy badają, czy dopuścił do prowadzenia samochodu przez osobę bez uprawnień.

Znów incydent na lotnisku Lipsk/Halle

Trwają ustalenia dotyczące dokładne przebiegu zdarzenia, udziału obu mężczyzn i możliwych motywów.

Uszkodzone ogrodzenie wykryła w sobotę przed godz. 23 służba ochrony lotniska podczas rutynowego patrolu. Teren przeszukiwano wielokrotnie, także z użyciem policyjnego śmigłowca i dronów, ale nie znaleziono żadnych podejrzanych osób ani przedmiotów.

Zdarzenie zwróciło uwagę mediów, ponieważ na początku sierpnia na płycie lipskiego lotniska, w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego An-124, znaleziono drona wyposażonego w detonator i materiały wybuchowe. Bezzałogowiec nie eksplodował, jednak jego odkrycie doprowadziło do czasowego wstrzymania pracy lotniska.

Na początku września niemieckie władze oskarżyły Rosję o przeprowadzenie ataku z użyciem drona. Moskwa odrzuciła te zarzuty.