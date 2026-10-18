Uszkodzone ogrodzenie lotniska Lipsk/Halle. Służby na miejscu

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Jest śledztwo w sprawie uszkodzenia ogrodzenia lotniska Lipsk/Halle w Niemczech. Według wstępnych ustaleń przez ogrodzenie mógł przebić się pojazd - podała agencja Reutera.

W sobotę wieczorem uszkodzone zostało ogrodzenie lotniska Lipsk/Halle. Wszystko wskazuje na to, że mógł je przebić jakiś pojazd.

Policjanci od wczoraj pracują na miejscu. Jak dotąd, nie znaleziono podejrzanych przedmiotów ani osób przebywających na terenie lotniska bez zezwolenia. Policja zapowiedziała jednak, że także dziś będzie przeszukiwać teren.

Północny pas startowy lotniska pozostaje zamknięty.

"Mózg zamachu na ukraińskiego Antonowa". Wiadomo, kim jest podejrzany Oleg L., Łotysz z rosyjskim paszportem, miał zaplanować logistykę nieudanego zamachu z użyciem materiałów wybuchowych w Lipsku. Ustalenia śledcze ujawniają jego powiązania z pułkownikiem rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU – ekspertem od ataków…

Wcześniejsze incydenty na lotnisku w Lipsku

W nocy z 4 na 5 sierpnia samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem w pobliżu lotniska w Lipsku. Maszynę przekierowano do Hanoweru, gdzie stwierdzono niewielkie uszkodzenia.

Krótko wcześniej na płycie lipskiego lotniska, w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego An-124, znaleziono drona wyposażonego w detonator i materiały wybuchowe. Bezzałogowiec nie eksplodował.

Na początku września niemieckie władze oskarżyły Rosję o przeprowadzenie ataku z użyciem drona. Moskwa odrzuciła te zarzuty.