Uszkodzone ogrodzenie lotniska Lipsk/Halle. Służby na miejscu

W sobotę wieczorem uszkodzone zostało ogrodzenie lotniska Lipsk/Halle. Wszystko wskazuje na to, że mógł je przebić jakiś pojazd.
Policjanci od wczoraj pracują na miejscu. Jak dotąd, nie znaleziono podejrzanych przedmiotów ani osób przebywających na terenie lotniska bez zezwolenia. Policja zapowiedziała jednak, że także dziś będzie przeszukiwać teren.
Północny pas startowy lotniska pozostaje zamknięty.
Wcześniejsze incydenty na lotnisku w Lipsku
W nocy z 4 na 5 sierpnia samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem w pobliżu lotniska w Lipsku. Maszynę przekierowano do Hanoweru, gdzie stwierdzono niewielkie uszkodzenia.
Krótko wcześniej na płycie lipskiego lotniska, w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego An-124, znaleziono drona wyposażonego w detonator i materiały wybuchowe. Bezzałogowiec nie eksplodował.
Na początku września niemieckie władze oskarżyły Rosję o przeprowadzenie ataku z użyciem drona. Moskwa odrzuciła te zarzuty.