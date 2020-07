Amadou Gon Coulibaly, premier Wybrzeża Kości Słoniowej (WKS) i kandydat rządzącej partii Zrzeszenie Republikanów (RDR) w jesiennych wyborach prezydenckich, zmarł w środę w Abidżanie w wieku 61 lat - podał w komunikacie prezydent Alassane Ouattara.

Amadou Gon Coulibaly / LEGNAN KOULA / PAP/EPA

Amadou Gon Coulibaly, nazywany AGC, wrócił w miniony czwartek z Francji, gdzie przez dwa miesiące leczył się w szpitalu kardiologicznym. Poczuł się w środę źle na posiedzeniu rządu i został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.



Jak pisze AFP, śmierć Gona Coulibaly'ego może wywołać zamieszanie w rządzącym bloku RHDP, w skład którego wchodzi RDR. Blok ten musi go zastąpić innym kandydatem w wyborach prezydenckich, które są uważane za kluczowy test stabilności w kraju będącym największym producentem kakao na świecie.



Ouattara zwyciężył w 2010 po raz pierwszy w wyborach prezydenckich, pokonując Laurenta Gbagbo, co doprowadziło do krótkiej wojny domowej, w której zginęło ok. 3 tys. osób.



Ouattara wyznaczył Gona Coulibaly'ego na kandydata na prezydenta z ramienia RHDP w marcu po ogłoszeniu, że nie będzie ubiegał się o trzecią kadencję.